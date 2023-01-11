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    邱顯智怒批「立院習近平」 柯建銘：老學黃國昌抹黑、作秀、收割

    民進黨團總召柯建銘（左）今（11）日下午在立法院長召集黨團協商前，接受媒體聯訪。（記者楊丞彧攝）

    民進黨團總召柯建銘（左）今（11）日下午在立法院長召集黨團協商前，接受媒體聯訪。（記者楊丞彧攝）

    2023/01/11 16:11

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院長游錫堃昨（10）日晚間召集立院朝野黨團，就「112年度中央政府總預算」進行第二輪協商，接近尾聲時，時代力量黨團總召邱顯智與民進黨團總召柯建銘為保留提案爭執。邱顯智今（11）日上午怒批柯建銘「根本是立法院的習近平！」對此，柯建銘下午接受聯訪時回應，邱顯智老是延續過去黃國昌這樣的「抹黑、作秀、收割」。

    邱顯智今天早上指出，昨天深夜立院朝野黨團就「112年度中央政府總預算」進行第二輪協商，在針對交通部的預算提案審完、交通部長王國材將離開之際，柯建銘突然表示要保留先前已無意見通過的提案。

    邱顯智解釋，該提案提到，道路上的孔蓋在下雨天很容易造成機車騎士打滑，我們現行測試孔蓋抗滑能力標準是比照「平面道路」，要求在濕環境下測得50BPN以上。然而，孔蓋不像道路標線是平面，BPN使用英式擺錘測量抗滑數值的方式，並不適合孔蓋。孔蓋能不能防滑，最直觀的指標就是測量孔蓋刻紋深度，既能夠有效減少打滑，也便於量測、減少開支。經相關測試，只要刻紋深度大於或等於5毫米，防滑能力相差無幾。

    邱顯智說，他提案請交通部運研所研究，並將初步測試結果提交書面報告給立法院，柯建銘對此表示「道交條例修法沒有過」。邱顯智對此回應，孔蓋防滑是公路法的交通部公路總局受理挖掘公路作業程序手冊，跟道交條例完全無關。

    邱顯智接著又指，柯建銘說他在此案於第一輪協商討論時不在場，所以不算。他問柯建銘，難道當時在場的其他民進黨立委不是人？都是塑膠？邱顯智批評：「立法院所有事難道都要你說了算？這算哪門子的黨團協商？你是立法院的習近平嗎？」

    另邱顯智也提到，柯建銘在場說「我要研究這裡面有沒有弊案，很多人打這個名義在綁規格」。針對這樣的說法，邱顯智直指要對這種「抹滅人格」的說法，表達最嚴正的抗議。

    對於邱顯智之批評，柯建銘下午回應，邱顯智老是延續過去黃國昌這樣的「抹黑、作秀、收割」而已啦！邱顯智要用什麼名字來污衊他，邱要對自己講的話負責。柯建銘強調，邱顯智要把他形容成什麼那是一回事；但時代力量下一屆還會不會在立法院，邱顯智要考慮一下比較實際。柯建銘也說，作為一個曾經有許多年輕人追隨的政黨，時代力量要成為問政典範，而不要走偏門。

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