傳內閣將改組是否留任？ 潘文忠：那是府院長官的事

內閣改組傳聞不斷，傳行政院長蘇貞昌周五（13日）將率內閣總辭。教育部長潘文忠表示，那是府院長官的事情，只要還在工作崗位上，每天都應該要努力。（記者張維真攝）

2023/01/11 15:37

〔記者張維真／台北報導〕內閣改組傳言不斷，傳出行政院長蘇貞昌今（11）日向蔡總統提出辭呈，週五（13日）率內閣總辭，新任正副閣揆則鎖定前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接棒。媒體今詢問教育部長潘文忠，過年後是否還能看到他，潘文忠則表示，每天都要過日子，大家都關注內閣人事，那是府院長官的事情，只要還在工作崗位上，每天都應該要努力。

民進黨去年在九合一選舉慘敗，總統蔡英文定調在立法院會期結束後，檢討內閣人事布局。近日也傳出蘇貞昌今天與蔡總統的例會中將提出辭呈，最快週五（13日）立法院預定休會當天率內閣總辭，外界也好奇若內閣總辭，潘文忠是否會留任。

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潘文忠今天受訪表示，每天都要過日子，大家都關注內閣人事，那是府院長官的事情，只要還在工作崗位上，每天都應該要努力。他說明，直到昨天晚上還在立法院拚預算，感謝立法院委員都很支持，教育的預算都算平順。運動行政法運動科學中心設置條例昨天也通過了，是我國體育發展的重要旅程。

針對近日內閣改組傳聞，行政院發言人羅秉成今（11）日稍早亦回應，蘇貞昌先前已表示過，等立院會期結束後就會和總統討論，有任何結論都會對外說明。

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