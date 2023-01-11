朱立倫南投輔選 大選人選、賄選話題全「跳針式回應」

國民黨主席朱立倫南投輔選林明溱（右），面對總統大選人選等話題，避而不談。（記者謝介裕攝）

2023/01/11 14:12

〔記者謝介裕／南投報導〕「國民黨要走對的路、提對的人、團結一致才能勝選......」今日國民黨主席朱立倫來到南投陪同林明溱完成立委補選參選登記後，面對未來的總統大選議題，乃是縣議員選舉賄選案等相關問題時，宛若唱盤壞掉般不斷跳針，再三以全力輔選林明溱在南投立委補選中勝出等語搪塞，避談上述話題。

繼中廣董事長趙少康之後，孫文學校總校長張亞中也表態將爭取代表國民黨角逐2024總統大位，因2人屬於戰鬥藍及深藍系統，以致外界有人解讀其搶先表態的目的，可能意在卡目前聲勢最高的侯友宜。

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今日朱立倫來到南投面對媒體詢問，再三表示，目前以輔選林明溱勝選最重要，媒體進一步提問未來國民黨所提角逐總統大位的人選，是否比照民進黨也把鴻海創辦人郭台銘、前台北市長柯文哲納入民調考量?依舊答非所問，甚至連媒體詢問有女里長希望國民黨內就蕭景田所涉賄選案啟動調查，但被已讀不回，朱還以哪位女里長、沒聽過等語漫不經心回應。

隨後，朱立倫再次強調，國民黨沒有民進黨的行政資源，未來全黨上下包括各縣市首長都會前來南投幫林明溱輔選，並在秉持「走對的路、提對的人、團結一致」的原則下，盼能催出最多的票，讓林明溱有機會當選，再為南投鄉親爭取更多的福利及建設。

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