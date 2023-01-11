遭影射與公園廢土有關 李妍慧要求一週內舉證否則提告求償

民進黨發言人、前新竹市議員李妍慧稱網路名嘴不收回評論及影射，將提告並請求民事賠償到道歉為止。（資料照）

2023/01/11 13:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕已卸下新竹市議員身分的民進黨發言人李妍慧今天在臉書發文指出，昨天有出現針對她的新聞及網路謠言，她認為有必要回應，強調有關黃揚明等人的不實影射及評論，要求黃在一週內舉證，否則將提告並提出民事賠償告訴，每天求償1000元，直到道歉為止，以維護其名譽。

李妍慧在臉書發文指出，黃揚明在臉書發文稱綠光公園用地底下有埋廢棄土等情形，並將她與昌益集團聯結在一起，做不實影涉與評論，甚至有媒體找出市議員田雅芳2019年的質詢內容而將她與綠光公園用地做聯結與影射報導。

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李妍慧說，奠基於黃與田錯誤事實的評論跟影射，她要求黃應誠心表達歉意。此外，也強調有關議員田雅芳的質詢已是舊聞，黃引用田議員質詢內容是正確的嗎？有經過查證確認嗎？沒想到黃揚明不查證就直接抹黑成回填廢棄土。

李妍慧還原事實提到，綠光公園用地是昌益建設購入後因為都市計畫規定捐地給市府（約民國95年），原為污水處理廠用地，捐地時應前市長許明財要求做土表環境綠美化，合乎規定。

而約106年市府變更為公園用地，整建的過程中開挖發現廢棄物，據查原地主跟市府都不知道這堆廢棄物從何而來？何時埋入？市府要求捐地者清除垃圾，地主也同意支付這筆費用來移除廢棄物。

李妍慧強調，每個人都有多種身分跟人際網絡，她可以是在地的市議員、黨的發言人、在家裡是新竹媽媽、在家族是女兒等等。但去年7月網路跟媒體上已出現不實的抹黑跟中傷，國民黨跟台灣民眾黨屢次因政治目的，羅織罪名且自行創作幻想文來隨意破壞其名譽，甚至把政治搞成烏煙瘴氣且失去理想，也許他們身處的政商關係或養成文化有很多這樣的故事，導致他們把抹黑講的理所當然。

李妍慧請黃揚明及田雅芳一週內舉證她涉入綠光公園傾倒廢棄土的明確事證，如果沒有，她將以民事訴訟方式求償，從田雅芳質詢那日起算（約是2019年6月5日），一天求償1000元，直到道歉為止，以彌補其名譽之損害。同時求償所得將全數捐給弱勢孩童當餐費，買便當或點心給孩子們吃。

李妍慧也強調，昌益建設集團董事長楊玉全不是她公公，她更不是楊玉全的媳婦。其次楊家本來就是新竹地方的大家族，是重要仕紳，她是因緣際會與其有姻親關係，對於家族其他人的業務內容跟人際網絡毫無涉入，也沒有往來。強調自己從事政治工作多年，個人言行絕對經得起考驗，因此所有對她的不實指控，請拿出證據，否則將循所有途徑捍衛自身清白。

李妍慧臉書發文。（擷取自臉書）

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