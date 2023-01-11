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    加速中捷藍線興建期程 交通局送交修正後報告書

    加速中捷藍線興建期程，交通局已將交通部審查委員會要求修正後報告書給交通部。（翻攝市府網站）

    加速中捷藍線興建期程，交通局已將交通部審查委員會要求修正後報告書給交通部。（翻攝市府網站）

    2023/01/11 11:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部去年11月1日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」審查中捷藍線，委員會要求對經費釐清等事項進行補充，交通局長葉昭甫表示，已依據審查意見完成修正，近日提送修正後報告書給交通部審查，盼交通部儘速完成審查轉呈行政院核定。

    捷運藍線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，是台中第二條捷運，全長約24.78公里，並設置20座車站以及1座機廠，貫穿台中東西部，連結新、舊市政中心與海線區域。

    交通部去年11月1日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」，審查台中市政府呈報的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告」，委員會決議請市府就委員建議經費釐清等事項進行補充，交通局已近日修正送出。

    交通局長葉昭甫指出，市府向審查委員會提出的修正報告書，主要針對經費增加再次檢討及補件說明，目前綜合規劃增加的經費，除台灣大道道路用地取得費用屬於地方應負擔部分外，另配合交通部建議將經費估算基準年調整至2022年，並按照捷運大宗物料及鋼筋混擬土等物料漲幅預估，再考量市場行情、營建物價及參考其他捷運建設案例下，重新估算並調整計畫經費。

    交通局指出，為降低捷運藍線工程後續推動風險，需要調整綜合規劃經費，考量因各項目物價，如建築物料等，均已較可行性研究經費估算基準年的2015年時增漲，因應物價調漲而增加的經費屬不可控制因素，應依規定由中央及地方共同分攤。

    捷運藍線環境影響說明書去年9月7日已通過行政院環保署環境影響評估審查委員會審查，都市計畫變更案也已於今年1月9日進入公開展覽等程序，市府將持續再與中央溝通，配合中央審查意見修正，積極配合審查流程，爭取行政院核定捷運藍線綜合規劃報告書。

    交通局指出，為縮短藍線計畫時程，市府去年12月26日已啟動藍線基本設計作業及其專案管理，先了解地質狀況、適用何種潛盾機類型等，進行基本設計先行作業，待綜合規劃核定後，基本設計也可同步到位，無縫接軌進行下一步的細部設計，再進入實際施工，節省後續工程作業時間。

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