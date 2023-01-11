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    幻象戰機榮獲「空戰王」 將假想敵F-16戰機全殲

    空軍幻象2000戰機正在滑行。（記者涂鉅旻攝）

    空軍幻象2000戰機正在滑行。（記者涂鉅旻攝）

    2023/01/11 11:18

    〔記者涂鉅旻／新竹報導〕空軍去年底實施年度戰術總驗收「天龍操演」，駐守於新竹的空軍二聯隊獲得「空戰王」、「箭靶王」殊榮，率第42作戰隊獲「空戰王」獎項的空軍中校莊惟博表示，該操演以制空作戰為場景，4架幻象2000戰機對上4架F-16戰機，由於隊員操作、默契良好，因此以己方折損1架情形下，將全數F-16戰機擊殺。

    空軍去年底進行「天龍操演」，據了解，隸屬第二聯隊的幻象2000戰機飛行員榮獲「空戰王、箭靶王」；「炸射王」則由第四聯隊的F-16戰機飛行員獲得。而國防部今日舉行春節加強戰備操演，並安排空軍二聯隊人員出面受訪。

    面對性能持續提升的美系F-16戰機，法系幻象2000戰機仍可與其有效抗衡。莊惟博表示，「空戰王」以制空作戰為想定，以4架幻象2000戰機對上4架F-16戰機，並於固定時間內達成固定任務。而藉由隊員良好的操作與默契，因此將全數F-16戰機擊殺，己方則承受1架戰損。

    由於中共軍機擾台情形未見趨緩，莊惟博表示，單位秉持「為戰而訓，戰訓合一」原則，平常遵從空軍作戰指揮部的戰備指導，進行對應操作。面對訓練時數遭任務壓縮，單位運用模擬機「四機連線」功能，飛官亦犧牲假期接受訓練，隨後再利用歸詢系統，實施戰術、戰法研討。

    而空軍二聯隊飛官張護薳上尉，則獲得「箭靶王」殊榮，他受訪表示，「箭靶王」為戰機的機砲射擊，以30公釐機砲採電子靶射擊，完成起飛攔截的防空操作。由於這項戰術總驗收為空軍二代機（幻象2000、F-16、經國號）頂尖飛行員的齊聚競賽，他能於佼佼者之中勝出，感到光榮。

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