稱「有人故意來挑釁」 鍾東錦發文：用人唯才汰弱留強

苗栗縣長鍾東錦（右）昨天在縣務會議中指縣府局處長將進行調動。（資料照）

2023/01/11 09:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦上任後，小內閣人事以維持安定為原則，並未異動，惟鍾東錦昨天在縣務會議中指「有人故意來挑釁」，因此將進行調動。鍾東錦昨晚並在臉書發文表示，會用人唯才、汰弱留強，所有關說一律免談，「我的苗栗縣政府，以實力掛帥」。

鍾東錦昨在縣務會議中，指選舉至今他沒有調動過任何一個人，可是還是有一些人在外面講不是很恰當的話，當然他就會有動作，原本他的心態很簡單，給他一點時間去觀察局處及縣府附屬單位的表現如何，但甚至有人故意來挑釁說自己會被調動，「你既然要我動，我就動你」，他希望各局處長做好自己的工作，一起為縣政打拚。

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鍾東錦昨晚並在臉書發文指出，「用人唯才，汰弱留強，是我人事任用的不二法則，在建立最強縣府團隊的大原則下，所有關說一律免談。」

鍾東錦表示，徐縣長留下的團隊成功帶領苗栗財政走出困境，如今擇優留用，且給各單位力求表現的機會，以競爭，選出對苗栗未來最有幫助的執政夥伴，是他的核心理念。

鍾東錦並說，作為一個曾經的企業經營者，所謂利益，對他來說已無吸引力，他所剩下的目標，就只有對人民負責，以及對自己負責，因此在人事任用上，請縣府同仁用能力來說服他，而不需要用外力來左右他，他已經沒有什麼需求必須被滿足，唯一想要的，就是人民的信任，他必全力以赴。「官場文化到我為止，我的苗栗縣政府，以實力掛帥。」

鍾東錦昨晚在臉書發文說明將用人唯才、汰弱留強。（翻攝鍾東錦臉書）

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