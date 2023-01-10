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    「一見」如故 日本三重縣知事一見勝之拜會陳其邁

    日本三重縣知事一見勝之（左三）拜會高雄市長陳其邁（左四），右一至右四為高雄市觀光局長高閔琳、教育局長謝文斌、經發局長廖泰翔、行國處長張硯卿。（高市府提供）

    日本三重縣知事一見勝之（左三）拜會高雄市長陳其邁（左四），右一至右四為高雄市觀光局長高閔琳、教育局長謝文斌、經發局長廖泰翔、行國處長張硯卿。（高市府提供）

    2023/01/10 23:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕真的是「一見」如故! 日本三重縣知事一見勝之，今天拜會高雄市長陳其邁，就經貿、教育、觀光合作議題交換意見，盼強化雙邊商務合作，共同推動產業轉型。

    一見勝之今（10）日率日本三重縣雇用經濟部一行8人，拜會高雄市長陳其邁，陳其邁以一見勝之的名字，比喻雙方「一見如故!」

    陳其邁表示，一見知事上任後，首度出訪就來到高雄，突顯對與高雄合作的重視。目前高雄致力發展半導體、5G AIoT、電動車、Smart醫療等高科技產業，而三重縣擁有相當具競爭力的工業規模，相信未來雙方會有多元的交流機會。

    陳其邁也感謝日本慷慨捐助疫苗，強調台日情誼如兄弟般緊密，盼能從教育層面加深連結，除歡迎三重縣學校來高雄畢業旅行外，也建議透過締結姊妹校，開啟學生間的友誼，再擴大高階人才的往來。

    一見知事則以「患難見真情」回應陳其邁，強調同樣感激台灣於疫情初期，捐贈大量口罩的暖心之舉。他並提到三重縣同樣規劃投入半導體等高科技產業，期待能加強跟高雄的互動。

    一見知事贊同陳其邁對教育交流的提議，表示妻子任職的津高中，就與高雄中山高中交流密切，會持續推動雙邊的教育和人才合作；他也非常歡迎高雄民眾前往三重觀光，疫情前，台灣是三重觀光客第二大來源地，縣內有世界文化遺產熊野古道等深受台人喜愛的旅遊勝地。

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