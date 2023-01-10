農保條例三讀通過 生育給付、喪葬津貼全面調升

立法院院會今日三讀通過「農民健康保險條例修正案」，將農保的月投保金額從現行的1萬200元，調整為2萬400元；喪葬津貼及生育給付標準同步調升。（圖擷自國會頻道）

2023/01/10 18:44

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（10）日三讀通過「農民健康保險條例修正案」，將農保的月投保金額從現行的1萬200元，調整為2萬400元；而喪葬津貼部分，也隨著月投保金額翻倍，從目前的15萬3000元，增加至30萬6000元。另，生育給付標準部分，亦從現行的2個月提高至3個月，以新法標準換算下來為6萬1200元。

行政院提案指出，農保條例自1989年6月公布施行以來，其月投保金額維持為1萬200元整。考量農業生產易受氣候影響，農民所得不穩，及30年以來經濟成長及通貨膨脹等因素，因此將月投保金額調整為現行金額的2倍。新法明定農保的月投保金額為2萬400元；保險費率定為2.55%。

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至於喪葬津貼部分，現行條文規定，被保險人死亡時，按其當月投保金額，給與喪葬津貼15個月。雖然本次修法並未修正此一條文，但因為月投保金額已經翻倍，因此喪葬津貼也隨之從目前的15萬3000元，增加至30萬6000元。

另，現行條文規定，在農保條例於2008年11月26日修正公布前，已參加本保險的被保險人，於年滿65歲且加保年資累計達15年以上，將所有農地全部委由主管機關指定的單位協助辦理移轉或出租，致未繼續實際從事農業工作者，仍得繼續參加本保險。本次修法則刪除時間限制，以鼓勵年輕人投入農業生產，並促使老年農民安心退休離農。

而為鼓勵生育，新法也將生育給付標準，從現行的2個月提高至3個月。三讀條文指出，分娩或早產者，按其事故發生當月之投保金額一次給與3個月。不過，新法也增訂：「被保險人同時符合相關社會保險生育給付的請領條件者，僅得擇一請領。」以避免同時符合勞工保險與農保請領資格者，重複請領。

此外，提案說明指出，農保與農職災保均為申請制，因農職災保於2018年11月1日施行，試辦初期採用自願加保方式，但各職域性社會保險皆為強制納保。為 簡政便民，本次修法也規定，農保條例新制施行後新申請參加保險者，僅須申請農保，即視為一併申請參加農職災保。

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