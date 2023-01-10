農保條例三讀通過 農委會將全額負擔調漲保費

立院三讀通過「農民健康保險條例」，，農民月繳的保費也將從78元提高到156元，農民增加的保費由農委會全額負擔。（資料照）

2023/01/10 19:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院三讀通過「農民健康保險條例」，月投保金額從現行的1萬2百元調高為2萬4百元，喪葬津貼、生育給付等都翻倍或提高，農民月繳的保費也將從78元提高到156元，農民增加的保費由農委會全額負擔；新制施行後，新投保農保者，將一併加入農業職災保險，因農職保理賠金額翻倍，保費將從現行的15元提高到23元，前3年增加的農職保8元保費，也由農委會負擔。

「農民健康保險條例（農保條例）」從1989年通過後，農保金額已超過33年都沒調整，受氣候與通膨影響，政院提案認為實有調整必要，月投保金額從1萬2百元調高到2萬4百元，喪葬津貼也隨之從現行的15萬3千元調高到30萬6千元；生育津貼也從現行的2個月提高到3個月，調高到6萬1200元。

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隨著投保金額增加，農委會輔導處副處長陳怡任表示，保費也會隨之調整，目前一般農民的每月保費為農民自己負擔30%、政府補助70%，農民每月要自繳的保費為78元，保費將調整為156元，而增加的78元保費會由農委會全額買單，也就是農民仍維持月繳78元，投保金額則加倍。

陳怡任說，經統計，97%新加入農保者也會一併申請加入農職保，因此新加入農保者，也將一併投保農民職災保險，目前農職保保費由政府負擔4成，農民負擔6成，農民每月要付的農職保月保費為15元，將提高為23元，不過增加的8元農職保保費，前3年費用都會由農委會負擔。

隨著農職保保費提高，陳怡任表示，因從農受傷住院或需要在家休養，農民職災保險給付將從現行的第1年月領7410元調整為1萬4280元，第2年的農職保給付從每個月的5100元調漲為1萬200元。

目前農保共有96萬6千人投保，農職保投人數則是31萬7千人，農保條例三讀通過後，陳怡任說，農委會負擔金額確實增加，將隨之增加預算經費，但評估相關支出會逐年減少，為國庫財政可負擔的範圍，也強調希望透過健全的福利握施，鼓勵更多民眾從農。

該條例已三讀通過，陳怡任表示，因為還要配合勞保局的系統設定，法案確切的公布時間由政院訂定，不過農委會希望越快越好，一定會在今年上路，另外隨著該條例修改，「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」、「農民職業災害保險試辦辦法」等也都要配合修訂。

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