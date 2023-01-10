聲援高嘉瑜 立院國民黨團：稅收超收就是行政失靈

國民黨立法院黨團召開「稅收超收！行政失靈！」記者會。（記者王藝菘攝）

2023/01/10 13:42

〔記者王千豪／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜日前指稅收超徵並非政績，而是行政失靈，引發黨內反彈後，公開道歉。對此，立法院國民黨團今（10）日召開記者會聲援高嘉瑜，稱她是民進黨願意講真話的人，直指超收稅收就是行政失靈，並批評政府財政部門稅收預估失準。

國民黨團總召曾銘宗表示，高嘉瑜在1月5日對外表示，政府稅收超收，是行政失靈，這證明民進黨還是有人願意講真話；普發現金6000元對於政府超徵的稅收只是杯水車薪。而所謂行政失靈，指的是蔡政府預估不準確、不專業。

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曾銘宗指出，前財政部長蘇建榮認為，稅收超收是經濟擴張的結果，不是行政失能，但這句話只說對一半。蔡政府執政以來，稅收超收與經濟成長率相比較，2019年稅收超收830億元，經濟成長率3.06%；2021年經濟成長率6.45%，超收稅收4327億元，超收25.6%；2022年經濟成長率為3.06%，但稅收超收高達4500億元，超收達23.6%，顯然高嘉瑜所說的正確，超收稅收是行政失靈。

國民黨團首席副書記長謝衣鳳表示，近兩年超收稅收均超過4000億元，政府宣稱是經濟擴張，但是對於內需產業如觀光業，卻受到疫情影響而蕭條，甚至面臨倒閉，亟需政府給予紓困，這代表所謂經濟擴張後的果實，並非全民共享，而是分配不均所致。

國民黨立委費鴻泰表示，蘇建榮昨日表示，「還稅於民是假議題，稅收超徵應該優先還債。」乍聽之下似乎有些道理，但是政府連續兩年都超徵稅收4000億元、4500億元，均超過全年稅收的20%，難道不會覺得太多了嗎？換言之，財政單位在估算年度稅收的專業度不足，或是我國稅制是否必須要調整？

費鴻泰指出，一般企業經營都會看三種報表：損益表、資產負債表和現金流量表。例如鴻海、台積電都有和銀行借貸，這就是企業負債，但會不會把每年賺的錢拿去還債？應該不會。另外，損益表是看上個年度盈虧狀況，假設台積電去年賺了4500億元，絕對不會全部用來償還銀行貸款，會拿一部分做為資本公積，另外拿一部分經董事會同意發出紅利，而發紅利的概念，須看資產負債表。

曾銘宗總結，國民黨團請政府檢討稅收估測模型，及預算編列程序，俾能更為精準，支援政府財政需求。國民黨團支持去年超收稅收發現金給民眾，主要是蔡政府亂編特別預算，特別預算常態化，錢根本沒有花在刀口上，不如還稅於民發現金1萬元。但以後年度超徵稅收，全部用以償還既有債務，以健全政府財政。

國民黨團今（10）日召開「稅收超收！行政失靈！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰、首席副書記長謝衣鳳出席。（記者王千豪攝）

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