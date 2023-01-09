王世堅強調絕不退黨 喊話「別霸凌高嘉瑜」

王世堅今堅決表態「絕對不會（退黨）」，強調自己從黨外、創黨、黨內最失志失意時都與黨在一起，有深厚革命情感，而高嘉瑜問政、地方服務佳，喊話「別霸凌高嘉瑜」。 （記者鄭名翔攝）

2023/01/09 16:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨接連遭逢選舉挫敗，黨內部分不滿黨籍立委高嘉瑜及北市議員王世堅，喊話應主動退黨；對此，王世堅今堅決表態「絕對不會（退黨）」，強調自己從黨外、創黨、黨內最失志失意時都與黨在一起，有深厚革命情感，而高嘉瑜問政、地方服務佳，喊話「別霸凌高嘉瑜」。

王世堅今受訪時表示，自己「絕對不會（退黨）」，若黨內其他人有意見，希望能站出來討論，別靠著側翼網軍衝聲量，反而不給自己與高嘉瑜充分說明機會。

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王世堅強調，自己從黨外時期到創黨，直到民進黨最失志、失意階段都在一起，已有深厚革命情感，而黨目前遭受挫敗，指示鞋子穿錯腳、鞋帶鬆了，都可以調整解決，希望更多優秀黨員可站出來勇敢講出心聲，相信都會支持高嘉瑜、王世堅不要離開。

王世堅更稱，自己沒有做錯任何事、沒有違反黨綱黨章，而高嘉瑜問政及地方服務佳，喊話「別霸凌高嘉瑜」；而傳出黨內有聲浪希望基進黨台北市黨部主委吳欣岱取代高嘉瑜出征港湖區立委，王世堅則稱，不認得吳欣岱是誰，但若要挑戰就先進黨內，不能在外圍說三道四，嗆聲「不用演了，直接出來吧！」

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