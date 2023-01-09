新竹棒球場未驗收僅剩2.5％工程款 王世堅轟林智堅「草包」要收押

新竹棒球場爭議延燒，前新竹市長林智堅遭藍、白圍剿，今更被黨內、民進黨台北市議員王世堅重轟是「草包」。（記者鄭名翔攝）

2023/01/09 15:51

〔記者鄭名翔／台北報導〕新竹棒球場爭議延燒，前新竹市長林智堅遭藍、白圍剿，今更被黨內、民進黨台北市議員王世堅重轟是「草包」，王世堅認為新竹棒球場都尚未驗收，但總計12億元工程款已被領走11.7億元，剩不到2.5％，此已是明顯違法，不僅該被送檢調調查，「甚至要收押！」

民進黨於昨日台北市第三選區立委補選落敗，已吞下3連敗，黨內有不滿聲浪直指黨籍立委高嘉瑜及王世堅，要求應開除黨籍；對此，王世堅今表示，此為「乞丐趕廟公」，呼籲支持者不該「愚忠」，若真要對黨好就應說實話，不要被少數混水摸魚、幹壞事的人矇騙。

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王世堅話鋒一轉稱，新竹棒球場事件已很清楚看出誰在幹壞事、和稀泥，並拉高分貝怒嗆林智堅是「草包」，怒批秀監工照片「很噁爛」，更轟林是「什麼都不懂的草包」，把新竹球場、全台灣人對民主改革及治理台灣產生信心危機，「就是出了這些傢伙混水摸魚」。

王世堅質疑，新竹棒球場工程還未驗收，但12億工程款卻已被領走11.7億，剩不到2.5％，「天啊！這明顯違法！」認為林智堅應被檢調調查，「甚至要收押！」怒嗆工程款從基層監工工地主任至市長層層核准才可撥款，此已明顯違法，若還有民眾打來罵高嘉瑜、王世堅，則應先搞清楚，「不要被賣了還幫人家數鈔票。」

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