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    坦言遭博恩「炎上」感到被冒犯 王世堅自嘲：扒了一層皮

    台北市議員王世堅參加薩泰爾娛樂的現場喜劇《炎上BURN》，被主持人博恩調侃外型及昔日婚外情醜聞，今坦言感到被冒犯。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員王世堅參加薩泰爾娛樂的現場喜劇《炎上BURN》，被主持人博恩調侃外型及昔日婚外情醜聞，今坦言感到被冒犯。（記者鄭名翔攝）

    2023/01/09 15:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員王世堅參加薩泰爾娛樂的現場喜劇《炎上BURN》，被主持人博恩調侃外型及昔日婚外情醜聞，令網友抱屈、痛批博恩人身攻擊；對此，王世堅今坦言有被冒犯之感，但自己未了解節目型態，且博恩出於幽默、博君一笑，不會與他計較、更不會要求他道歉，但仍自嘲此為「被扒了一層皮活著回來」。

    王世堅日前參加現場喜劇《炎上BURN》，頻遭博恩嘲諷往昔偷情案，還諷刺他頭髮掉的速度比民進黨支持度還快，令王世堅一臉尷尬，而網友則不滿博恩已是人身攻擊，要求道歉。

    王世堅今受訪時，被問到是否感到被冒犯，遲疑半晌才坦言「是啊」，且對家人感到很不好意思；但王世堅仍展現氣度大讚，博恩是優秀、高智商年輕人，出發點都是為博君一笑，萬萬不會要求道歉，而對於自身長相、過去做錯的事都會勇敢面對，「當作這是人生的救贖」。

    王世堅指出，受邀上節目時，原以為是過去博恩訪談蔡英文總統、前高雄市長韓國瑜等形式，但忘記自己並非總統，當然無權受到總統級禮遇，因此沒想到最後被拱出來是這樣方式，此為自己估計錯誤、該負起責任，不會與博恩計較。

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