為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡其昌︰避免戰爭就是壯大台灣 建議國防部下鄉說明

    蔡其昌表示，避免戰爭就是壯大台灣，建議國防部下鄉說明。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌表示，避免戰爭就是壯大台灣，建議國防部下鄉說明。（記者蘇金鳳攝）

    2023/01/08 20:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕副總統賴清德今天在台中市南區醒修宮舉行參選民進黨黨主席的政見發表會，立法院副院長蔡其昌表示，選舉雖失敗，但不要氣餒，他並強調要避免戰爭就是要壯大台灣，而不是投降，因此他建議國防部應該要下鄉說明，讓年輕人知道當兵可以學習可很多的先進武器而不是浪費時間。

    蔡其昌表示，一開始向大家抱歉，選舉結果他無法達成目標，但會繼續努力，而民主透過勝敗可進行反省。

    蔡其昌表示，台灣要避免戰爭就要讓台灣壯大，不然被中國「經濟共享」，台灣不能選擇投降，要選擇讓台灣愈來愈壯大，兵役恢復一年就是要讓台灣壯大。

    蔡其昌指出，他建議國防部下鄉開講，過去服義務兵役1個月6千，現在是2萬6千元，希望國防部不要有形式主義，讓年輕人知道是學習有用的先進武器，讓年輕人不會覺得當兵是浪費時間。

    蔡其昌表示，賴清德來台中面對黨員就是報告，請黨員不要客氣，民進黨該面對就要面對，他對賴清德很有信心，賴是能面對挑戰不怕辛苦的人「手不會軟的」，會找出新道路，反映黨員的心聲帶領黨員走新的方向，要有信心，輸了不要氣餒，要繼續改革。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「向黨員報告」嘉市場砲聲隆隆 賴清德：扮演「桶箍」團結黨
    2023/01/08 19:18

    「向黨員報告」嘉市場砲聲隆隆 賴清德：扮演「桶箍」團結黨
    蔡其昌：對賴清德對抗黑金有信心
    2023/01/08 11:37

    蔡其昌：對賴清德對抗黑金有信心

    年前配送最後倒數！除舊佈新過好年
    讚台灣役期恢復是重要第一步 美學者：安全「搭便車」殷鑑不遠
    2023/01/08 06:20

    讚台灣役期恢復是重要第一步 美學者：安全「搭便車」殷鑑不遠
    義務役恢復1年》賴清德：整軍經武不是為了「反攻大陸」
    2022/12/30 19:34

    義務役恢復1年》賴清德：整軍經武不是為了「反攻大陸」

    新台灣之光「未來神褲」席捲海外！
    政治今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播