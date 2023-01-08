蔡其昌︰避免戰爭就是壯大台灣 建議國防部下鄉說明

蔡其昌表示，避免戰爭就是壯大台灣，建議國防部下鄉說明。（記者蘇金鳳攝）

2023/01/08 20:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕副總統賴清德今天在台中市南區醒修宮舉行參選民進黨黨主席的政見發表會，立法院副院長蔡其昌表示，選舉雖失敗，但不要氣餒，他並強調要避免戰爭就是要壯大台灣，而不是投降，因此他建議國防部應該要下鄉說明，讓年輕人知道當兵可以學習可很多的先進武器而不是浪費時間。

蔡其昌表示，一開始向大家抱歉，選舉結果他無法達成目標，但會繼續努力，而民主透過勝敗可進行反省。

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蔡其昌表示，台灣要避免戰爭就要讓台灣壯大，不然被中國「經濟共享」，台灣不能選擇投降，要選擇讓台灣愈來愈壯大，兵役恢復一年就是要讓台灣壯大。

蔡其昌指出，他建議國防部下鄉開講，過去服義務兵役1個月6千，現在是2萬6千元，希望國防部不要有形式主義，讓年輕人知道是學習有用的先進武器，讓年輕人不會覺得當兵是浪費時間。

蔡其昌表示，賴清德來台中面對黨員就是報告，請黨員不要客氣，民進黨該面對就要面對，他對賴清德很有信心，賴是能面對挑戰不怕辛苦的人「手不會軟的」，會找出新道路，反映黨員的心聲帶領黨員走新的方向，要有信心，輸了不要氣餒，要繼續改革。

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