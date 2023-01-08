為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「向黨員報告」嘉市場砲聲隆隆 賴清德：扮演「桶箍」團結黨

    賴清德（左二）表示，他當選黨主席後，會扮演「桶箍」角色團結民進黨。（記者丁偉杰攝）

    賴清德（左二）表示，他當選黨主席後，會扮演「桶箍」角色團結民進黨。（記者丁偉杰攝）

    2023/01/08 19:18

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕副總統賴清德同額競選民進黨黨主席今天下午在嘉義市舉辦「向黨員報告─政見發表會」，聽取基層心聲。在嘉義市長重行選舉落敗的前總統府副秘書長李俊俋說，市長選舉確實選的不好，他在現場也深深一鞠躬向大家表達歉意；立委王美惠說，希望透過此場合，有問題提出來檢討，讓黨更好；市長選舉敗選及正副議長選舉引發黨內茶壺內風暴未止息，會中砲聲隆隆；賴清德則表示，他當選黨主席後，會扮演「桶箍」角色團結黨，不會讓黨的力量分散，讓黨重整旗鼓，穩定政局。

    民進黨主席補選將於15日投票，賴清德全台巡迴，今天下午在嘉市中油人力資源處訓練所－中山堂舉辦嘉市場次政見發表會，現場湧入約2、300人，立委王美惠、嘉市黨部主委黃露慧、前總統府副秘書長李俊俋與會，原定出席的中常委陳茂松確診未到場。

    李俊俋說，市長重行選舉前的民調，民進黨支持度下滑，國民黨支持度上揚贏過民進黨，選戰過程感謝黨內同志協助，他認為選後不要找戰犯，要找出原因，訪談基層民眾多數認為這2、3年來受疫情影響，大家在乎生活能否過得更好，黨在地方選舉挫敗後，面對2024總統、立委大選，唯有團結並重視人民感受及堅持自由民主價值，才能重新贏回人民信任。

    王美惠說，賴副總統參選黨主席承擔重任，呼籲大家支持他，做他的後盾，帶領黨走出陰霾。

    與會者發言踴躍，有資深黨員認為，府院黨對於假新聞炒作出的議題，回應不夠迅速。有人因市長敗選，氣得要退黨。更有人點名要處理黨籍立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。還有人直指台南市正副議長賄選案，民進黨一定要堅持反黑金、落實黨紀。也有年輕人認為經濟才是敗選主因，要求重視本外勞薪資脫勾問題、廢除一例一休。

    會中，更有人對立委王美惠服務處主任徐文志被控挺國民黨黃敏惠、新科嘉市議員黃敏修在正副議長投票前夕退黨跑票等爭議開砲。

    賴清德強調，中央仍由民進黨執政，要繼續讓蔡英文總統與蘇貞昌院長發揮功能，讓府院能順利推動政策，社會才可能穩定；台灣面臨的挑戰很多，少子女化、人口老化、氣候變遷、國際性挑戰及中國對台文攻武嚇不斷、軍演封鎖台灣，因而政局一定要穏定，民進黨是執政黨，黨的責任一定要做執政的後盾，他當選黨主席的責任就是團結大家、支持蔡總統讓她施政順利，讓社會安定。

    賴清德說，針對大家的心聲，未來會建立更好的機制來解決種種問題；民進黨過去對抗專制獨裁的國民黨，目前國際局勢複雜，民進黨下階段使命是守護台灣、促進台灣民主和平與繁榮發展，具體就是拚經濟，顧民生，基層民眾生活要照顧，尤其對中小企業的支持，與年輕人對話，加強弱勢照顧，更要強化國防，與民主陣營國家共同合作，確保台灣安全，維護印太地區和平。

    針對黑金問題，賴清德也說，國民黨做壞事，民進黨不能跟著做，民進黨一定要做的比國民黨更好，才能獲得民眾的支持；當選黨主席後，一定會團結黨內的力量，將「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質保證」民進黨這兩塊招牌擦亮起來，重新得到社會信任。

    副總統賴清德（站立者，左二）競選民進黨黨主席，今天下午出席嘉市「向黨員報告─政見發表會」。（記者丁偉杰攝）

    副總統賴清德（站立者，左二）競選民進黨黨主席，今天下午出席嘉市「向黨員報告─政見發表會」。（記者丁偉杰攝）

    賴清德舉辦「向黨員報告─政見發表會」，與會者發言踴躍。（記者丁偉杰攝）

    賴清德舉辦「向黨員報告─政見發表會」，與會者發言踴躍。（記者丁偉杰攝）

    會後，賴清德（後方，右一）逐一跟與會者握手致意。（記者丁偉杰攝）

    會後，賴清德（後方，右一）逐一跟與會者握手致意。（記者丁偉杰攝）

    賴清德政見發表會在嘉市中油人力資源處訓練所－中山堂登場。（記者丁偉杰攝）

    賴清德政見發表會在嘉市中油人力資源處訓練所－中山堂登場。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡其昌：對賴清德對抗黑金有信心
    2023/01/08 11:37

    蔡其昌：對賴清德對抗黑金有信心
    「向黨員報告」青年場》 賴坦言：年輕人不知用何理由挺民進黨
    2023/01/08 05:30

    「向黨員報告」青年場》 賴坦言：年輕人不知用何理由挺民進黨

    年前配送最後倒數！除舊佈新過好年
    若社會對政策有疑慮 賴清德：民進黨不能只是護航
    2023/01/08 00:10

    若社會對政策有疑慮 賴清德：民進黨不能只是護航
    向賴清德喊話「世代交替」 蘇治芬：我是老面孔 希望大破大立
    2023/01/07 05:58

    向賴清德喊話「世代交替」 蘇治芬：我是老面孔 希望大破大立

    新台灣之光「未來神褲」席捲海外！
    竹縣黨員座談 賴清德：找回支持者 重新再起
    2023/01/06 05:30

    竹縣黨員座談 賴清德：找回支持者 重新再起
    政治今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播