「向黨員報告」嘉市場砲聲隆隆 賴清德：扮演「桶箍」團結黨

賴清德（左二）表示，他當選黨主席後，會扮演「桶箍」角色團結民進黨。（記者丁偉杰攝）

2023/01/08 19:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕副總統賴清德同額競選民進黨黨主席今天下午在嘉義市舉辦「向黨員報告─政見發表會」，聽取基層心聲。在嘉義市長重行選舉落敗的前總統府副秘書長李俊俋說，市長選舉確實選的不好，他在現場也深深一鞠躬向大家表達歉意；立委王美惠說，希望透過此場合，有問題提出來檢討，讓黨更好；市長選舉敗選及正副議長選舉引發黨內茶壺內風暴未止息，會中砲聲隆隆；賴清德則表示，他當選黨主席後，會扮演「桶箍」角色團結黨，不會讓黨的力量分散，讓黨重整旗鼓，穩定政局。

民進黨主席補選將於15日投票，賴清德全台巡迴，今天下午在嘉市中油人力資源處訓練所－中山堂舉辦嘉市場次政見發表會，現場湧入約2、300人，立委王美惠、嘉市黨部主委黃露慧、前總統府副秘書長李俊俋與會，原定出席的中常委陳茂松確診未到場。

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李俊俋說，市長重行選舉前的民調，民進黨支持度下滑，國民黨支持度上揚贏過民進黨，選戰過程感謝黨內同志協助，他認為選後不要找戰犯，要找出原因，訪談基層民眾多數認為這2、3年來受疫情影響，大家在乎生活能否過得更好，黨在地方選舉挫敗後，面對2024總統、立委大選，唯有團結並重視人民感受及堅持自由民主價值，才能重新贏回人民信任。

王美惠說，賴副總統參選黨主席承擔重任，呼籲大家支持他，做他的後盾，帶領黨走出陰霾。

與會者發言踴躍，有資深黨員認為，府院黨對於假新聞炒作出的議題，回應不夠迅速。有人因市長敗選，氣得要退黨。更有人點名要處理黨籍立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。還有人直指台南市正副議長賄選案，民進黨一定要堅持反黑金、落實黨紀。也有年輕人認為經濟才是敗選主因，要求重視本外勞薪資脫勾問題、廢除一例一休。

會中，更有人對立委王美惠服務處主任徐文志被控挺國民黨黃敏惠、新科嘉市議員黃敏修在正副議長投票前夕退黨跑票等爭議開砲。

賴清德強調，中央仍由民進黨執政，要繼續讓蔡英文總統與蘇貞昌院長發揮功能，讓府院能順利推動政策，社會才可能穩定；台灣面臨的挑戰很多，少子女化、人口老化、氣候變遷、國際性挑戰及中國對台文攻武嚇不斷、軍演封鎖台灣，因而政局一定要穏定，民進黨是執政黨，黨的責任一定要做執政的後盾，他當選黨主席的責任就是團結大家、支持蔡總統讓她施政順利，讓社會安定。

賴清德說，針對大家的心聲，未來會建立更好的機制來解決種種問題；民進黨過去對抗專制獨裁的國民黨，目前國際局勢複雜，民進黨下階段使命是守護台灣、促進台灣民主和平與繁榮發展，具體就是拚經濟，顧民生，基層民眾生活要照顧，尤其對中小企業的支持，與年輕人對話，加強弱勢照顧，更要強化國防，與民主陣營國家共同合作，確保台灣安全，維護印太地區和平。

針對黑金問題，賴清德也說，國民黨做壞事，民進黨不能跟著做，民進黨一定要做的比國民黨更好，才能獲得民眾的支持；當選黨主席後，一定會團結黨內的力量，將「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質保證」民進黨這兩塊招牌擦亮起來，重新得到社會信任。

副總統賴清德（站立者，左二）競選民進黨黨主席，今天下午出席嘉市「向黨員報告─政見發表會」。（記者丁偉杰攝）

賴清德舉辦「向黨員報告─政見發表會」，與會者發言踴躍。（記者丁偉杰攝）

會後，賴清德（後方，右一）逐一跟與會者握手致意。（記者丁偉杰攝）

賴清德政見發表會在嘉市中油人力資源處訓練所－中山堂登場。（記者丁偉杰攝）

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