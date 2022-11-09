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    高虹安過勞住院 名醫酸爆：要選她的行行好，讓她好好休息

    高虹安傳身心俱疲住院，引發外界熱議。（資料照）

    高虹安傳身心俱疲住院，引發外界熱議。（資料照）

    2022/11/09 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕近期身陷各種爭議的民眾黨新竹市長候選人高虹安今天（9日）突傳就醫，其團隊證實消息，稱她昨天（8日）因過度疲勞住院，引發熱議。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金開酸：「不要懷疑人家有這個需要...那些要他繼續選、或者是要選他的人，請行行好，讓人家好好休息吧」，笑翻不少人。

    高虹安近期被論文抄襲、人頭助理爭議、詐領助理費等風波搞到焦頭爛額，9日突傳她疑似身心俱疲病倒住院，引發討論。高競辦週三中午發聲明證實，宣稱高虹安昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，並留院休養。

    對此，陳志金在臉書發文調侃：「『某候選人因為連日身心俱疲，有住院的需要』，千萬不要懷疑人家有這個需要，自己的身體，自己最清楚，那些要她繼續選、或者是要選她的人，請行行好，讓人家好好休息吧！選舉是一時的，顧好身體比較重要，有好的身體、心理韌性力夠強，才能勝任服務人民的工作。」

    貼文一出，釣出中港澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲留言：「我常遇到硬撐著想工作的患者，如果不是立刻會斷炊的家庭，我都會建議休養長一點」；時常砲打高虹安的網紅「鬼才阿水」也說：「祝福她早日康復 選舉跟當市長對她壓力都太大了」。

    其他網友紛紛表示，「勞累過度就應該在家好好睡覺，別佔用寶貴醫療資源」、「住院是治療，身心疲憊在家最舒服方便」、「我也好想身心俱疲就住院休養」、「身心俱疲需要住院，這種事小老百姓想都不敢想」。

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