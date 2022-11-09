爆高虹安助理案被柯文哲批「沒品」 林耕仁反擊：勿胡亂指控

踢爆高虹安助理案被民眾黨主席柯文哲批「沒品」、「兩面不是人」，國民黨新竹市長候選人林耕仁強調絕無抹黑造謠。（記者洪美秀攝）

2022/11/09 17:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁團隊連日踢爆民眾黨候選人高虹安助理等相關質疑，卻遭民眾黨主席柯文哲指對高的監督與質疑是「沒品」，林耕仁團隊今天再度回應指出，他也是參選新竹市長的候選人之一，候選人彼此之間都是為爭取服務市民的機會來參選，對其他候選人提出質疑應屬正當，他所提的問題都檢附相關事證，絕無抹黑造謠。

林耕仁強調，團隊告知接到高辦吹哨者提出的內容，他內心也曾掙扎，但他熱愛新竹市，若是知悉在公費上有犯嫌之事而選擇隱匿，試問又如何對得起新竹市民？

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此外，他8日未赴北機站陳報相關事證是競選總部榮譽主任委員林政則、主任委員許修睿共同討論，認為選戰應回歸市政探討、監督市政、提出願景。詎料，柯文哲主席不查實情，竟稱「法律遇到政治就轉彎」，以及今日記者會所稱「兩面不是人」的說法，已嚴重損害他的名譽。

林耕仁團隊也說，他及團隊都未將所悉的資料提供給媒體，請柯主席發言前仔細查證，別再胡亂指摘，另外，聽聞高虹安委員因身體不適而住院調養，除祝福高委員早日康復，也請競選總部榮譽主任委員林政則親赴立法院的高委員辦公室致贈水果禮盒，表達慰問之意。

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