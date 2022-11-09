柯批林耕仁 遇到政治就轉彎

面對高虹安爭議不斷，台北市長柯文哲昨日受訪時批林耕仁若要指控他人，就應先證明資料為真、交代來源，而非面對外界質疑應交給檢調時，就迴避稱回歸市政討論。（記者朱沛雄攝）

2022/11/09 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁前天指控民眾黨候選人高虹安涉公款私用、還要助理上繳現金當辦公室公積金等，民眾黨主席、台北市長柯文哲昨護航高，稱高作為「很正常」，批林耕仁指控前應先證明資料屬實、交代來源，揚言有犯法就拿出證據，別遇到政治就轉彎。

高助理公積金 「很正常」

柯文哲昨出席北一女中樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮。面對高虹安爭議不斷，柯受訪時為高護航，批林耕仁若要指控他人，就應先證明資料為真、交代來源，而非面對外界質疑應交給檢調時，就迴避稱回歸市政討論，「難道你的法律遇到政治就轉彎嗎？對自己行為不負責任。」

請繼續往下閱讀...

至於高虹安公積金淪「個人小金庫」爭議，柯文哲認為，辦公室運作必有零用金，因為平常買便當、咖啡、衛生紙、夜市吃飯等很難報帳，成員各出點錢合成公積金因應支出，相信高墊的錢必更多，「這很正常。」

而高虹安男友李忠庭也遭爆，擔任國會公費助理期間，同時於永齡基金會任職、且年收高達六百萬元；柯文哲則不以為然稱，永齡、鴻海為私人企業，「鴻海給多少錢，關外面的人什麼事？」

柯文哲說，新竹市長選戰至今只有抹黑，每次抹黑被打臉後就換題目，從博士論文、北一女特權、資策會等，痛斥這場選舉實在太難看，認為抹黑過頭反而激起民眾反感，不會影響高虹安選情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法