新黨候選人隱匿中國資產 李戡：游智彬財產申報造假

李戡9日踢爆游智彬財產申報嚴重造假。圖為游智彬上個月到鄭運鵬南區競選總部抗議畫面。（資料照，記者許倬勛攝）

2022/11/09 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕2022九合一大選在即，桃園市選戰激烈。已故作家李敖之子李戡今天（9日）踢爆，新黨桃園市中壢區市議員候選人游智彬財產申報不實，「游智彬用高道德標準批判鄭運鵬（民進黨桃園市長候選人）和魏筠（民進黨桃園市議員候選人），卻連自己的財產申報都要造假，實在可笑至極！」

李戡週三透過臉書發文表示，游智彬將自己包裝成打擊前桃園市長候選人林智堅、桃園市長鄭文燦和鄭運鵬的「中壢戰神」，大投深藍選民所好，「但游智彬沒提的是，過去幾年，他是個努力爭取兩岸發展紅利、在中國大陸積極創業的『台青』。今年4月，游智彬出版了《游智彬政經論集》，作者介紹只說他『後赴大陸創辦金融諮詢公司，累計服務上數百家大陸金融機構，每年至少在50個城市開展演講」，卻隻字未提公司的名字；且游智彬再選舉期間上政論節目的個人介紹，同樣一字不提自己創辦的公司，游智彬在閃躲什麼？」

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李戡表示，「游智彬不想提，不代表查不到。據相關報導，游智彬2017年參與創辦『浙江瞬貸網路科技公司』、2018年創辦『濟南亞太臺智商務諮詢有限公司』，經常上媒體大談自己的創業感想。再根據『愛企查』網站，『浙江瞬貸網路科技公司』游智彬持股30%，認繳出資額300萬人民幣（約新台幣1317萬）、「濟南亞太台智商務諮詢有限公司」游智彬持股100%，認繳出資額100萬人民幣（約新台幣439萬）。」

他接著說：「再看游智彬提交的《公職候選人財產申報表》，裡面只申報現金新台幣6萬元、存款新台幣16萬元，完全沒有人民幣，在事業投資一欄，更是全部空白。對照『愛企查』網站上游智彬的持股情況，游智彬不僅財產申報不實，更是嚴重造假！」

最後李戡痛批：「新黨的理念向來是兩岸同屬一中、中華民國統一中國，結果新黨的中華民國公職候選人游智彬在申報財產的時候，突然就搞起『兩國論』了、突然就不承認大陸地區屬於中華民國領土了、突然就不申報在大陸地區的財產了。一個連財產申報都要造假的游智彬，到底哪來的底氣去批評鄭運鵬和魏筠？一個連自己政黨的核心理念都無法遵守的新黨，選完趕快解散吧！」

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