江聰淵三星拜票 盼縣府成立加值型農業保險基金

江聰淵（中）今天到三星鄉站街頭拜票。（圖由江聰淵競總提供）

2022/11/09 16:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵，今天到三星鄉站街頭拜票，地方人士大吐苦水，直指近幾年來極端天候，造成農作物欠收及經營成本爆增，農民生計大受影響，江聰淵希望縣府成立加值型農業保險基金，讓農戶多一層保障。

江聰淵偕同民進黨三星鄉長候選人黃錫墉、縣議員候選人陳文昌一行人，站在三星鄉廣興橋頭向來往車輛揮手致意；針對在地產業發展，黃錫墉反映，三星鄉是農業鄉鎮，出產的上將梨、三星蔥、銀柳等農特產品名聞遐邇，但這些年碰上極端天候，農民叫苦連天。

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黃錫墉以上將梨為例，每年年初嫁接期間常遇上寒害，二度嫁接增加成本，成效不如預期，結果率下滑導致產量銳減，三星蔥則因嚴重蟲害、連續豪雨，收穫量大幅縮水，蔥價再高仍於事無補。

江聰淵表示，依照目前規定，農作物如果受災，全縣整體災損達到一定比例，中央才有提供救助，個別農戶受災幾乎沒有補助，有感於宜縣多雨多颱風，他主張縣府成立加值型農業保險基金，日後個別農戶有災損也能申請補助，不僅多一層保障，更有利於災後重建。

此外，黃錫墉說，三星鄉2條主要聯外道路台7丙線（三星路）、196線（上將路）的交通流量已經飽和，假日期間外地遊客大舉湧入，造成沿線交通打結，他提議新闢聯絡道連接國道五號，紓解三星鄉的車潮。

江聰淵回應，他若能當選，會針對宜縣交通路網作通盤檢討，並與中央配合，評估闢建國道5號三星聯絡道的可行性。

上將梨是三星鄉重要的農特產品。（資料照，記者江志雄攝）

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