藍綠立看板互罵 江聰淵按鈴告林姿妙誹謗

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今（4日）赴宜蘭地檢署按鈴，向宜蘭縣長林姿妙等人提告。（記者蔡昀容攝）

2022/11/04 15:59

首次上稿 13:54

更新時間 15:59（林姿妙回應）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭綠營控藍營，立看板、開記者會做不實指控，稱民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵賤賣市產、盜採砂石、論文抄襲，江聰淵今（4日）赴地檢署按鈴申告，對宜蘭縣長林姿妙、議員黃琤婷、楊弘旻、莊淑如提吿加重誹謗、違反選罷法意圖使人不當選。藍營回嗆，江聰淵判刑入獄是事實，要告來告，林姿妙回應，不要一直躲在國家機器後面。

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民進黨陣營控國民黨陣營，到處設立載有江聰淵賤賣市產、盜採砂石、論文抄襲等不實廣告，另林姿妙教唆林姿妙競辦發言人黃琤婷，夥同楊弘旻、莊淑如等人，召開記者會和發佈新聞稿，對江聰淵做出不實指控；江聰淵在律師陪同下，對林姿妙、黃琤婷、楊弘旻、莊淑如，提出加重誹謗、違反選罷法意圖使人不當選。

江聰淵說明，團隊認真努力推動市政，以公開透明的方式處分財產，增加公所財庫，甚至獲縣府獎勵，卻被顛倒是非，抹黑成賤賣市產；他的論文，學倫會尚在審議階段，國民黨先行入罪，指控他論文抄襲；法官在判決書明載砂石並無外運，也無盜賣情事，國民黨卻扭曲成盜採砂石，藉種種手段影響選舉。

江聰淵說，林姿妙陣營一再用不實指控造謠抹黑，傷害他、市公所團隊和市政顧問團，若再不提出告訴，以正視聽，難向團隊交代，不能讓這種不公義、不正確甚至是傷害別人清譽的選舉方式得逞。

宜蘭市政顧問團長張捷隆表示，林姿妙陣營用大量廣告、看板、召開記者會抹黑造謠，甚至用「小偷」二字污衊江聰淵的人格，是為了轉移鄉親焦點，讓鄉親漠視她所涉的嚴重弊案，市政顧問團沉痛呼籲，若鄉親繼續縱容林姿妙的弊案，裝作沒看到、不知道，那是縱容不義。

張捷隆說，江團隊不會像林姿妙陣營抹黑別人，所講的話都根據142頁起訴書，林姿妙對於官司，從調查、起訴到法院開庭審理，都說不清楚講不明白，這絕不是一句「司法迫害」就能夠蒙混過關。

林姿妙回應，請正視自己所做過的事情，不要一直躲在國家機器後面。

「要告就讓他告。」楊弘旻表示，時代力量前立委黃國昌公開點名江聰淵，利用限制性招標豢養金主，江不回應這些，反而來告國民黨，應該是選情告急，轉移焦點；江聰淵因盜採砂石案被判刑入獄是事實，林姿妙官司還在審理階段，尚未判決確定，江陣營的作為根本是選舉奧步，請江聰淵先回應黃國昌的問題，還有民眾黨陳琬惠提出賤賣市產疑問，不要避重就輕。

黃琤婷說，尊重提告，但她在記者會上說的都有所本，142頁起訴書還沒判決，就成為抹黑工具，這才是真正的未審先判，她也呼籲淡江大學學倫會，送件許久遲遲沒有下文，不知道出了什麼問題？

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