投票倒數計時 江聰淵強推政見 賴清德、游錫堃將站台催票

投票日倒數計時，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵強推政見爭取支持。（圖由江聰淵競總提供）

2022/11/06 15:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕距離26日投票剩不到20天，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵強推「重陽敬老三六九」、「婦幼三安」、「營養午餐一好兩安」政見，副總統賴清德、立法院長游錫堃將在選前黃金週為江聰淵站台催票。

江聰淵連日來出席宜縣民進黨公職候選人競總及後援會成立大會，除了推薦黨提名的人選，也順勢推銷「重陽敬老三六九」等政見，端上牛肉爭取支持。

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重陽禮金議題方面，宜蘭縣政府今年發給90歲（原住民80歲）以上長者1200元、100歲以上1萬2000元，江聰淵的「重陽敬老三六九」，主張調降門檻、金額加碼，65歲以上3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元，100歲以上1萬5000元，由縣府編列預算執行，各鄉鎮市公所的重陽禮金可照常發放不受影響。

「婦幼三安」涵蓋安心、安托、安全3大面向，生育津貼從每胎1萬2000元調高至1萬5000元，針對弱勢家庭補助「到宅做月子」，並加倍準公共化機構托嬰量能。「營養午餐一好兩安」讓學生營養午餐吃得更好、吃得安全、吃得安心，每餐餐費從45元增至50元。

選前造勢部分，游錫堃訂於10日出席江聰淵的山海新經濟顧問團授證，賴清德預定14日到宜縣參加廟口開講，19日的選前黃金週，賴清德、游錫堃再為江聰淵站台，此外，25日的選前之夜，江聰淵競選團隊將在宜蘭市、羅東鎮掃街衝刺。

江聰淵說，他持續透過站台助講推銷政見，獲得不小回響，盼選民頭家支持會做事的江聰淵團隊夥伴，一起翻轉選情。

江聰淵（左）偕同立委蘇巧慧（右）為頭城鎮縣議員候選人林詩穎（中）站台造勢。（圖由江聰淵競總提供）

江聰淵（中）出席宜縣民進黨公職候選人競總成立大會，順勢端上牛肉爭取支持。（圖由江聰淵競總提供）

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