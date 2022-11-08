江聰淵大南澳拜票 盼打通聯外交通任督二脈

江聰淵（右）今天到宜蘭縣境之南的大南澳地區拜票。（江聰淵競總提供）

2022/11/08 17:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今天到縣境之南的大南澳地區徒步拜票，他向鄉親承諾，若能當選，會向中央反映加快「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）腳步，打通大南澳聯外交通的任督二脈。

江聰淵此行先到蘇澳鎮站街頭，再轉往偏遠的大南澳及東澳地區拜票，他在8月29日請假參選後，首度抵達大南澳向鄉親請託，目前已走訪11個鄉鎮市，近日內將前進大同鄉，為全縣拜票行程貼上最後一塊拼圖。

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大南澳位在宜蘭縣境之南，交通相對不便，蘇花改雖然已經全線通車，但台9線東澳到南澳仍是崎嶇山路，江聰淵說，這段山路經常坍方落石，被列入蘇花安重點施工路段，近幾年來受到極端天候影響，蘇花山區常有暴雨動輒封路，對居民造成不便，改善路況提升行車安全刻不容緩。

江聰淵說，台9線東澳到南澳路段改善後，不僅打通大南澳聯外道路的任督二脈，也一併優化北部通往花蓮、台東的動線，建構優質交通路網，他會與中央同心協力，回應地方人士殷切期盼，提供大南澳居民安全回家的路。

江聰淵說，大南澳擁有豐富的山海資源，像是朝陽漁港、碧候溫泉、泰雅部落文化等都頗具潛力，聯外交通獲得改善後，更有利於觀光發展，他希望由縣府扮演領頭羊角色，帶領大南澳迎向新的榮景。

宜蘭縣有12個鄉鎮市，江聰淵說，他帶領的競選團隊，在完成大南澳拜票行程後，已跑遍11個鄉鎮市，接續要前進最後一個鄉鎮大同鄉，爭取鄉親頭家的支持。

江聰淵（中）在蘇澳鎮站街頭向鄉親請託。（江聰淵競總提供）

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