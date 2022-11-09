爭取2088開基隆 郝龍斌與謝國樑合體說功績

國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）今天和前台北市長郝龍斌（中）一起拜票。（記者俞肇福攝）

2022/11/09 15:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝國樑今天（9日）和前台北市長郝龍斌一起拜票，表示兩人是早年爭取客運的「好麻吉」。郝龍斌說，當初他在爭取2088國道客運路線的時候，謝國樑是立委，現在2088國道客運變成基隆到台北通勤族很重要的交通運輸工具，他今天特地陪謝國樑從台北搭乘2088客運到基隆，他要來陪謝國樑拜票，爭取勝選。

國道汐止交流道邊坡坍方，凸顯基隆通勤交通問題和通勤族權益，成為基隆市長選舉焦點之一。謝國樑今天上午在台北市市府轉運站與郝龍斌會合後，共同搭乘2088客運前往基隆，一方面談論客運政策，同時一起掃街拜票、吃小吃。

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謝國樑說，很開心當初幫基隆人爭取2088路線客運的郝龍斌來基隆，他當年在做立委的時候也爭取到9026，他們可說是客運爭取的好麻吉，謝謝麻吉的大哥到基隆給他加油跟打氣。

謝國樑表示，郝龍斌擔任過兩任首都市長，對於城市治理有豐富的經驗，今天非常開心郝來幫他加持，幫他打氣，順便談談整個通勤跟客運上面，有關基隆民眾權益的相關問題。

郝龍斌說，今天到基隆幫謝國樑助選，很重要是要讓大家了解基隆的交通問題是什麼，怎麼樣才能解決基隆的交通問題。從他的角度來講，基隆改善交通最重要的就是公車優化，公車不脫班，公車準點，公車穩定。

郝龍斌表示，大家很清楚當初他在爭取2088客運路線的時候，謝國樑是立法委員，今天在場的議員當初也跟北市府合力積極，現在2088已變成基隆到台北通勤族很重要的交通運輸工具。基隆的交通還有很多可以改善的地方，就像剛講的交通優化。9026客運路線最近有些問題發生，謝國樑也在積極想辦法，提醒業者改善。

國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）今天邀請前台北市長郝龍斌（中）到基隆，陪同他到仁愛市場爭取支持。（記者俞肇福攝）

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