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    侯友宜明請假投入選舉 林佳龍：盼專心競選、維持行政中立

    民進黨新北市長候選人林佳龍今前往新莊區進行車隊掃街。（記者周湘芸攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍今前往新莊區進行車隊掃街。（記者周湘芸攝）

    2022/11/09 15:20

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍今前往新莊區進行車隊掃街，針對新北市長侯友宜明將請假投入選戰，他表示，侯友宜早就啟動競選模式，希望他專心競選，維持行政中立，但侯友宜選市長又選總統，這種貪心又鴨霸（台語）激起很多人反感。

    林佳龍指出，侯友宜早就啟動競選模式，先前很多行政不公現象，包括把市府當作競選辦公室發新聞稿進行攻防，自己全國走透透，颱風天還跑到新竹輔選等，希望他專心競選，維持行政中立，不要再去指導市政跟選務。

    他也說，侯友宜是在競選半年市長，他則是在競選4年市長，侯的發言人也說選完市長選總統不算落跑，立委余天電話錄音也呈現這是大家普遍關心的議題。一個人不需要這麼貪心，選市長又選總統，選前之夜還要占用2個場地，一個屁股要坐兩張椅子，這種貪心又鴨霸（台語）激起很多人反感。

    林佳龍表示，針對選前之夜場地，他的執行總幹事何博文今天下午拜訪板橋區長范姜坤火，對方也講不出任何道理。根本早在半年前就球員兼裁判，以黑箱作業取得板橋第一運動場廣場，現在又不公布是哪個人或單位申請，涉及偽造文書。

    此外，他指出，過去在板一前廣場辦活動都沒有限制臨近的區運路不能同時辦，現在沒有任何交維計畫評估就逕行發函不受理區運路場地申請，經專業評估兩者明明不會有衝突，一定會據理力爭要求他們拿出證據。

    林佳龍表示，投票日將近，大家對於車掃都很熱情反應，新莊區有立委吳秉叡擔任總指揮非常有信心，民進黨3位提名市議員年輕、專業、有實力，包括現任議員鍾宏仁及議員候選人翁震州、林秉宥，希望市長過關、議員全壘打。

    他也說，新莊過往是綠營基地，有很多雲林鄉親幫忙拉票，他提出很多都市更新政策、以新莊作為文化副都心的配套，相信有政策跟民眾支持，可以開出好的選票。

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