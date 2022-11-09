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    黃珊珊PO當年孕肚照譴責虐童 補貼幼園、托嬰機構提升照護品質

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊今於臉書PO出陳年孕肚舊照。（翻攝黃珊珊臉書）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊今於臉書PO出陳年孕肚舊照。（翻攝黃珊珊臉書）

    2022/11/09 15:18

    〔記者鄭名翔／台北報導〕少子化衝擊加上人口流失，已成為台北市急迫問題，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今表示，不是靠發錢補助人民就會願意生孩子，重點在於建構友善環境，包括職場、完善托育等，才能使女性願生，因此主張給予幼兒園及托嬰機構補貼，進而提升老師福利及照護品質，絕非只靠壓低幼托價錢就可提升生育意願。

    台北市爆發幼兒園教師不當管教、涉嫌虐童案件，黃珊珊今於臉書PO出陳年孕肚舊照，以為人母角度譴責不當管教幼兒行徑令人完全不能忍受，並稱將建構更健全的托育環境與服務品質，讓老師安心照顧孩子、使父母放心，女性更能正常回歸職場，才可能改善台北少子化狀況。

    黃珊珊今至北投中繼市場掃街，受訪時表示，中央解決少子化問題僅是發錢補助催生，但自己身為女性，深知若無完善托嬰幼環境，便難以兼顧事業，倘若須完全一肩扛起養兒育而責任，對於生育一事必然有遲疑。

    黃珊珊指出，女性生孩子就被期待要辭掉工作或自己照顧，此為女性不願生育的重要原因，因此政府應先建構完善托育環境，有人協助母親一起照顧孩子、減輕養育責任，才是提高生育的重要方式，而非單只靠發錢補助。

    黃珊珊也點出，父母最關心幼兒園品質，但若不斷壓低幼兒園收費，使得教師薪資過低，當然也無更多耐心投入工作上，造成惡性循環，因此主張除給家長相關補助外，更要給予幼兒園及托嬰機構補貼，鼓勵提供久任獎金，使教師得以獲得獎勵，也讓各幼園及托嬰機構願提升教師福利及照護品質。

    黃珊珊強調，若僅靠單純發錢補貼給父母，但生孩子後卻無人協助照顧，會降低生第二胎意願，因此需透過建構友善托嬰幼環境，自己作為母親也都希望孩子能獲得高品質照護，而非僅在乎費用要低廉，政府只想靠發錢也難鼓勵生育。

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