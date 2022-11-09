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    均衡新北城鄉發展 林佳龍提出「北海七星璀璨亮點」計劃

    民進黨新北市長候選人林佳龍（右2）提出「北海七星璀璨亮點」計劃。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍（右2）提出「北海七星璀璨亮點」計劃。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/09 13:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍，今天提出「北海七星璀璨亮點」計劃，針對位於新北市偏遠地帶的八里、淡水、三芝、萬里、金山，以及汐止、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮等行政區，林佳龍提出完整的交通、觀光及產業計劃，「把北海岸及東北角的珍珠串成項鍊」，帶動新北市城鄉的均衡發展。

    林佳龍今天由競選辦公室政策中心執行長王義川、前立委呂孫綾、議員候選人彭莉惠陪同，說明他的「北海七星璀璨亮點」計劃，林佳龍指出，八里、淡水、三芝、萬里、金山和汐止、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮等行政區在新北市升格後，不但沒有升級反而被一進步邊緣化，因此他主張透過新北大翻新，用更便利的交通動線，連結北海岸觀音山和東北角兩個風景區，帶動偏遠地區的觀光和產業升級。

    林佳龍也進一步提出交通、觀光、產業等三枝箭，包括7項交通建設、15項觀光建設及5巷產業政策，共27個亮點建設計畫，包括高快速公路交通網可以讓北海七星快速移動，對整體觀光及產業發展很重要；觀光則是這裡最寶貴的資產，而隨著交通觀光的進步，可以讓人們有好的生活環境，就可以招商引資，創造高薪資的就業機會，可以完全大翻新，要有大格局首都圈，要有國際城市區域的願景規劃。

    林佳龍強調，他診斷新北市的病症，就是「外圍地區邊緣化，原來市區空洞化」，讓偏鄉因為升格反而降級，他會整合大翻新計畫，讓城市擁有全新的視野跟規劃。

    林佳龍提出完整的交通、觀光及產業計劃，「把北海岸及東北角的珍珠串成項鍊」。（記者翁聿煌攝）

    林佳龍提出完整的交通、觀光及產業計劃，「把北海岸及東北角的珍珠串成項鍊」。（記者翁聿煌攝）

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