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    首頁　>　政治

    花蓮縣長徐榛蔚展開徒步掃街 發送首波競選文宣

    花蓮縣長徐榛蔚尋求連任，本週起展開徒步掃街，13鄉鎮市預計走過一輪，並發送首波競選文宣，細數4年政績。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣長徐榛蔚尋求連任，本週起展開徒步掃街，13鄉鎮市預計走過一輪，並發送首波競選文宣，細數4年政績。（記者王峻祺攝）

    2022/11/09 12:39

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚尋求連任，本週起展開徒步掃街，13鄉鎮市預計走過一輪，目前已至花蓮市、吉安及壽豐鄉等地區拜票，並發送首波競選文宣，細數4年政績，徐榛蔚提及「施政沒有奇蹟，只有每個崗位上默默奉獻的大家持續累積。」

    國民黨花蓮縣黨部表示，徐榛蔚本週起開始掃街拜票，透過緊握每雙手的方式，實在感受支持者溫度，許多民眾也放下手邊工作，送上菜頭祝福好彩頭，還貼心遞上國旗設計毛帽，盼徐繼續為花蓮打拚。

    縣黨部指出，徐任內推動多項照護措施，新增148處銀髮社會福利據點，累積365處，根據花蓮縣政府公開資料，截至今年6月統計資料，新長照服務覆蓋率突破85.89％，首次提升為全國第一。照護全民、讓縣民有幸福生活，是徐縣長一直以來的自我要求。

    徐榛蔚認為，唯有透過徒步與民眾面對面接觸的方式，才能感受最直接的民意，發現最基層的需求，這就是「榛愛花蓮」的競選主軸，選戰進入倒數階段，懇託鄉親互相拉票，除了縣長，也讓國民黨好的候選人，能夠通通當選，一同齊心為縣民幸福努力。

    徐榛蔚首波施政文宣即日起陸續發送，她在臉書寫道，「這片土地上的人不分你我，我們都是愛花蓮的人們，這是我們的日常、我們的文化。施政沒有奇蹟，只有每個崗位上默默奉獻的大家持續累積。過去團隊成績看得見，未來我們持續努力。」追求家人們的幸福，是她擔任縣長的責任，無論是哪個年齡階層、哪個族群，都能在花蓮開心生活。

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