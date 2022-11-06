Kolas力促返鄉投票 替自己土地發聲

位於玉里的Kolas南區競總，有支持者自己用竹子、燈管折出Kolas字樣，點燈後充滿希望及溫暖，成為民眾新打卡熱點。（圖擷取自Kolas臉書）

2022/11/06 13:16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka的北、中、南區競選總部相繼成立，總統蔡英文、副總統賴清德相當重視，均現身站台，面對選戰進入倒數，Kolas力促大家返鄉投票，表示「我參選是為了替自己所愛的土地發言，也請在外打拚的花蓮孩子替自己發聲。」

Kolas上月連續在花蓮市鬧區及玉里鎮樂合部落成立北區及南區競總，賴清德罕見短時間內2次訪花站台。5日在阿美族人口過半的光復鄉成立中區競總時，蔡英文出席力挺，包括議員等多位中區民意代表也站出來，目前3區競總辦公室每天支持者絡繹不絕。

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位於玉里的南區競總，還有支持者自己用竹子、燈管折出Kolas字樣，點燈後充滿希望及溫暖，成為民眾新打卡熱點；花蓮火車站前許多計程車司機，也充當Kolas分身，自主在車上貼文宣，呼籲投給3號最優秀的Kolas。

面對投票日不到20天，Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近刊登照片，號召出外的孩子，一起回家投票。

「請大家回花蓮投票！」Kolas說，她參選是為了替自己所愛的土地發言，現在，她想請在外打拚的花蓮孩子替自己發聲。請在11月26日那天一起回家投票，參與改變花蓮的運動，劃下不後悔的逗號，為自己和家人開啟全新篇章。

她說，花蓮有太多問題需要跨政黨解決，當選後，會要求縣府透明、公開，傾聽人民的聲音，榮耀花蓮就要拒絕「13加4」，打破家族政治，一起手牽手、肩並肩改變花蓮，13年來終於等到一場真正的選舉，一定要投給自己一次！

Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾 Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君 Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近刊登照片，號召出外的孩子，一起回家投票。（圖擷取自Kolas臉書）

花蓮許多計程車司機，充當Kolas分身，自主在車上貼文宣，呼籲投給3號最優秀的Kolas。（圖擷取自Kolas臉書）

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