為Kolas站台！蔡英文：花蓮是屬於大家的「不是特定家族的」
〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka曾任總統府發言人，今天（5日）在阿美族人口過半的光復鄉成立「中區競選總部」，總統蔡英文下午4點半現身站台，盛讚Kolas是原住民最優秀的人才，感慨花蓮人連續13年被同一家族輪流執政，已形成牢不可破的利益共同體，這樣的地方政府沒有心替人民做建設。蔡英文強調，花蓮是屬於大家的，不是特定家族的！
Kolas今天下午在花蓮光復鄉成立中區競選總部，包括瑞穗、光復、鳳林、豐濱、玉里的部落頭目10多人站出來力挺，現場吸引大批支持者風雨無阻參加，總統蔡英文下午也冒著大雨趕到花蓮站台。蔡英文說，她最近看到花蓮的地方報，罕見地刊登頭版全版廣告，上面寫「只有新縣長，能為花蓮打造新機會、新發展、打造新花蓮」，而且是支持者自發性贊助，這代表花蓮人想要改變，也願意改變，大家說對不對！
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蔡英文說，她第一次對Kolas有深刻印象，是在Kolas擔任桃園市原民局長時，她替都會區工作的原住民年輕人買30萬元意外險，「真的覺得她非常貼心」，可見Kolas非常了解原住民朋友的需求。
蔡英文認為，花蓮需要有企圖心的縣長，kolas當縣長將會全力提升花蓮的產業，4年內促進人口回流，發展智慧農業、增加農產品的價值，打造農業升級的花蓮、強化產業韌性；在觀光產業上，Kolas要提升全面公共交通運輸，方便鄉親上學就醫，也方便遊客到花蓮玩。
蔡英文說，台灣有很多職棒球員來自花東，Kolas的創意想法是要在花蓮打造國際棒球移地訓練中心，讓花蓮的孩子回家打球，更多優秀棒球員到花蓮訓練時，也能享受花蓮的好山好水，同時爭取更多國際比賽到花蓮，吸引全國棒球迷到花蓮觀賞賽事，加強花蓮產業的轉型升級，讓花蓮孩子也能回家工作，就近照顧長輩。
蔡英文也提到，Kolas是第一個原住民的行政院發言人、第一個原住民族的總統發言人，她讓行政院、總統府都覺得好有面子，是最優秀的候選人，這麼優秀的候選人，在距離選舉21天時，「我們每天都要為Kolas多拉一票，還要固票」，投給3號Kolas！
蔡英文更指出，這13年來花蓮被同一家族輪流執政，他們善用地方政府的資源，聯合地方派系、利益相關者，形成牢不可破的利益共同體，這樣的地方政府沒有心替人民做建設，縣內公共交通建設、水電運輸等基礎建設都不夠完善，就醫、生活都不方便，Kolas要告訴大家，花蓮屬於大家的，不是屬於特定家族的，這樣的政治文化必須被改變。
「這次選舉不只是投給kolas，而是要投給花蓮人、投給台灣！」蔡英文說，我們有愈來愈多志工加入花蓮隊、當Kolas的分身、還有計程車司機自主在車上貼文宣，年底選戰我們要通通站出來，kolas也說，這是一場運動，我們要團結起來，集中所有想要改變的力量以打破家族政治、深化台灣的民主。