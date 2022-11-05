為Kolas站台！蔡英文：花蓮是屬於大家的「不是特定家族的」

蔡英文到花蓮替民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka站台，比出3號手勢，呼籲支持者投票翻轉花蓮、終結家族政治。（記者花孟璟攝）

2022/11/05 19:43

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka曾任總統府發言人，今天（5日）在阿美族人口過半的光復鄉成立「中區競選總部」，總統蔡英文下午4點半現身站台，盛讚Kolas是原住民最優秀的人才，感慨花蓮人連續13年被同一家族輪流執政，已形成牢不可破的利益共同體，這樣的地方政府沒有心替人民做建設。蔡英文強調，花蓮是屬於大家的，不是特定家族的！

Kolas今天下午在花蓮光復鄉成立中區競選總部，包括瑞穗、光復、鳳林、豐濱、玉里的部落頭目10多人站出來力挺，現場吸引大批支持者風雨無阻參加，總統蔡英文下午也冒著大雨趕到花蓮站台。蔡英文說，她最近看到花蓮的地方報，罕見地刊登頭版全版廣告，上面寫「只有新縣長，能為花蓮打造新機會、新發展、打造新花蓮」，而且是支持者自發性贊助，這代表花蓮人想要改變，也願意改變，大家說對不對！

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蔡英文說，她第一次對Kolas有深刻印象，是在Kolas擔任桃園市原民局長時，她替都會區工作的原住民年輕人買30萬元意外險，「真的覺得她非常貼心」，可見Kolas非常了解原住民朋友的需求。

蔡英文認為，花蓮需要有企圖心的縣長，kolas當縣長將會全力提升花蓮的產業，4年內促進人口回流，發展智慧農業、增加農產品的價值，打造農業升級的花蓮、強化產業韌性；在觀光產業上，Kolas要提升全面公共交通運輸，方便鄉親上學就醫，也方便遊客到花蓮玩。

蔡英文說，台灣有很多職棒球員來自花東，Kolas的創意想法是要在花蓮打造國際棒球移地訓練中心，讓花蓮的孩子回家打球，更多優秀棒球員到花蓮訓練時，也能享受花蓮的好山好水，同時爭取更多國際比賽到花蓮，吸引全國棒球迷到花蓮觀賞賽事，加強花蓮產業的轉型升級，讓花蓮孩子也能回家工作，就近照顧長輩。

蔡英文也提到，Kolas是第一個原住民的行政院發言人、第一個原住民族的總統發言人，她讓行政院、總統府都覺得好有面子，是最優秀的候選人，這麼優秀的候選人，在距離選舉21天時，「我們每天都要為Kolas多拉一票，還要固票」，投給3號Kolas！

蔡英文更指出，這13年來花蓮被同一家族輪流執政，他們善用地方政府的資源，聯合地方派系、利益相關者，形成牢不可破的利益共同體，這樣的地方政府沒有心替人民做建設，縣內公共交通建設、水電運輸等基礎建設都不夠完善，就醫、生活都不方便，Kolas要告訴大家，花蓮屬於大家的，不是屬於特定家族的，這樣的政治文化必須被改變。

「這次選舉不只是投給kolas，而是要投給花蓮人、投給台灣！」蔡英文說，我們有愈來愈多志工加入花蓮隊、當Kolas的分身、還有計程車司機自主在車上貼文宣，年底選戰我們要通通站出來，kolas也說，這是一場運動，我們要團結起來，集中所有想要改變的力量以打破家族政治、深化台灣的民主。

總統蔡英文現身花蓮中區光復鄉，光復鄉有一半人口是阿美族，蔡英文呼籲大家支持Kolas，參與的支持者也紛紛揮舞旗幟讚聲，希望花蓮這一次得到翻轉。（記者花孟璟攝）

總統蔡英文今天到花蓮為Kolas站台時，提到向來支持傅崐萁的花蓮地方報有支持者自費買全版頭版廣告來支持Kolas，代表「花蓮人想要改變」。（記者花孟璟攝）

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