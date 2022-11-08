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    徐榛蔚細數4年施政 Kolas：與事實不符

    Kolas向帶著「徐榛蔚」帽子的選民致意，互相加油，展現民主風範。（圖擷取自Kolas臉書）

    Kolas向帶著「徐榛蔚」帽子的選民致意，互相加油，展現民主風範。（圖擷取自Kolas臉書）

    2022/11/08 14:04

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚爭取連任，上週請假後投入選舉，並公開細數4年施政力搏選民認同，但民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka提出質疑，表示「實情跟她知道得不一樣」，因與事實不符，既然邀約辯論而不可得，要求徐應向縣民回答清楚。

    Kolas說，徐縣長與傅崐萁前縣長，在11月5日的公開發言，跟她所知道的不一樣。徐說「花蓮治安第一！」但根據「遠見」雜誌（該雜誌評比花蓮縣長為五星縣長）2020縣市總體競爭力評比，花蓮為全國19縣市治安最後一名。

    針對「校園設施設備全面提升」部分。Kolas調查，花蓮因人口外移加上少子化，2021年國中小學生減少59人，過去4年國中學生驟減千人，大量減班。連教師員額也控管，空有設施也無用武之地。

    徐榛蔚也相繼提及「提昇農友收入，一貫化智慧農業」、「排水溝區域排水已做好」政績。Kolas說，審計部審核2021年花蓮總決算，農業業務預算因執行率不彰而用不完，要求保留款超過億元，比率更高達21.81％，花蓮縣府有計畫執行落後；花蓮市黃金地段的「香榭大道」一遇大雨即糞水溢流、惡臭難耐。

    她說，徐還提到「原住民『豐羽』計畫現在都在做」、「原住民『山海劇場』現在都在做」，但中央2013年補助花蓮縣府豐羽計畫，直到2022年才動工，花費近9年，工程嚴重落後。山海劇場則是花蓮縣府自2013年開始評估，行政院於2016年納入花東基金，原訂2019年「完工」，但縣府直到2022年才「動土」，也花費近9年，無效率指數驚人。

    另外，徐說「一部落一聚會所已做28個聚會所。」Kolas也披露，實情是2017年起，花蓮縣府匡列62座部落集會所打算興建，行政院也同意核定4億多元，但截至2022年8月，長達5年只完成13座。預定到明年底才會完成28座，有34座跳票。

    Kolas說，還有許多與事實不符的實情來不及提出，未完待續，真理是愈辯愈明，最後讓人民做決定。既然邀請徐榛蔚辯論而不可得，只好針對2人的公開發言提出質疑，請徐或她的先生傅崐萁前縣長回答。不是對我回答，而是向全體花蓮縣民回答。

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