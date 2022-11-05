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    首頁　>　政治

    光復花蓮！Kolas：「支持張峻議長」民意需要被看見

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天在花蓮光復鄉成立中區競選總部，喊出「光復花蓮」口號，並替議長張峻強力監督花蓮縣府的表現豎起大拇指，她說，將來她當縣長，也希望張峻強力質詢她，因為她不怕被監督，她要打造公開透明的政府。（記者花孟璟攝）

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天在花蓮光復鄉成立中區競選總部，喊出「光復花蓮」口號，並替議長張峻強力監督花蓮縣府的表現豎起大拇指，她說，將來她當縣長，也希望張峻強力質詢她，因為她不怕被監督，她要打造公開透明的政府。（記者花孟璟攝）

    2022/11/05 19:47

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天在光復鄉成立中區競選總部，包括議員等多位中區民意代表出面力挺，Kolas不僅喊出從光復鄉開始「光復花蓮」口號，也對昨天將縣府官員轟出議會的花蓮縣議會議長張峻表達強力支持，更說「以後當縣長，也歡迎張峻強力監督」。Kolas認為，今年是一場跨黨派、跨族群選舉，因為花蓮太多共同問題，需要跨黨派、跨族群一起解決。

    Kolas今天下午在花蓮光復鄉成立中區競選總部，總統蔡英文也趕來站台，在總統到場前，Kolas特別提到昨天發生在花蓮縣議會的荒謬現場。Kolas說，她曾在桃園市政府擔任原民局長，熟悉縣府、議會工作流程，她覺得縣府和議員溝通、徵詢議員意見是很正常的事「因為議員代表民意審查縣府預算，這一點都不奇怪」。

    「但是在花蓮，卻一次又一次發生縣府不願意跟縣議員溝通，不願意跟議長溝通，要強行通過預算」。Kolas說，雖然花蓮縣議會議長張峻跟她是不同政黨，但張峻議長是她的朋友，他昨天當場喝斥不尊重議會的縣府官員「請你出去」，大家才突然發現，花蓮人真的沒有這麼悲哀，她要給張峻豎起大拇指，因為花蓮人的民意需要被尊重。

    Kolas認為，在花蓮有太多事情及問題必須跨黨派、族群一起解決共同問題，今年選舉是跨族群、跨政黨解決花蓮共同問題的一場選舉；她也希望將來當上縣長後「張峻議長也繼續強烈地質詢我」，因為Kolas不怕縣議會監督，因為今年選舉不是一場選舉，是一場要求開放政府的選舉，是一場要求花蓮縣政府透明化公開化、傾聽人民聲音的運動。

    Kolas在中區的競選總部包括瑞穗、光復、鳳林、豐濱、玉里的部落頭目10多人站出來力挺，吸引大批支持者風雨無阻參加，包括花蓮縣議員蔡依靜、鳳林鎮民代表連金福、玉里鎮民代表葉微琪等現任原住民的民意代表都出席挺Kolas，部落知名的阿美族歌后盧靜子也現身。葉微琪說，不要說被摸頭，她雖然是現任民代但是她不害怕，我們不要被人摸頭，我們是原住民、一定要翻轉花蓮、讓花蓮更幸福。

    退休校長林宏志說，30年前黨國時代，第一個阿美族出來選縣長的林榮輝是他的弟弟，林榮輝曾是台灣省府的山胞行政局副局長，也是國大代表，但沒有國民黨提名、也未當選。他說，現在有最優秀的Kolas獲執政黨提名，更獲得客家人、閩南人及原住民等各族群的支持，Kolas這次參選能改變花蓮嗎？能不能讓讓原住民的孩子當選，翻轉花蓮真的就靠這次！

    Kolas說，今天我們在光復鄉成立競選總部，因為我們要從光復出發、光復花蓮。她說，30年前林榮輝沒做到的事情「今天交棒給Kolas」！

    Kolas中區競選總部成立，總統蔡英文呼籲選民一起終結家族政治。（記者花孟璟攝）

    Kolas中區競選總部成立，總統蔡英文呼籲選民一起終結家族政治。（記者花孟璟攝）

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