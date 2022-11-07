花蓮宗教預算刪2千多萬 傅崐萁首創五教合一遶境明年恐生變

針對花蓮縣府宗教預算，議長張峻考量總預算與外縣市相比「高得離譜」，刪除2千多萬元後通過。（記者王峻祺攝）

2022/11/07 13:24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府編列明年度宗教預算6300多萬元，因金額龐大引發爭議，經縣議會2次延審後今天再審，議長張峻考量總預算與外縣市相比「高得離譜」，刪除2千多萬元後通過，由前縣長傅崐萁任內首創的五教合一祭天祈福遶境活動，明年恐生變不能辦！花蓮縣府回應，尊重議會預算審查。

花蓮縣府民政處提案明年度宗教禮俗6370萬元，編列7項預算，3日進入縣議會二、三讀程序，因金額高出外縣市許多，數名議員決議延審，要求縣府合理分配；4日續審時，現場卻有宮廟主委到場「舉牌」施壓，議長張峻斥縣府刻意動員，是「拿刀架著議會」，當場把民政處長轟出議場，並將預算延至今天再審。

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張峻說，縣府宗教預算與外縣市相比，高得離譜，相當不合理，針對辦理各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動及宗教民俗活動、補助各寺廟辦理遶境法會、辦理各寺廟祈福參拜活動等預算刪除，完成二讀。

但議員笛布斯．顗賚認為，宗教禮俗預算涵蓋7大項，包括辦理集團結婚等，應由縣府解釋清楚，避免外界誤解，並針對爭議預算項目逐條討論。

議員莊枝財則在場下對張峻刪預算之舉，比出大拇指讚揚，稱他「符合民意！」莊枝財說，全國各寺廟經營及遶境活動，經費均來自信徒香油錢，花蓮靠縣府補助辦理，難道公平嗎？議長基於民意刪除遶境預算，要給他一個讚。

花蓮縣府解釋，民政處宗教禮俗科目總預算6300多萬元中，宗教相關活動預算僅近4千萬元，包括各宗教祭天祈福活動969萬9000元、補助各寺廟辦理遶境法會700萬元、補助各寺廟祈福參拜活動470萬元、補助各寺廟宗教團體辦理民俗活動1850萬元。

針對縣府宗教相關活動預算，縣議會保留補助各寺廟宗教團體辦理民俗活動1850萬元，刪除其餘項目計約2140萬元後通過，包括辦理10多年的五教合一。

前花蓮縣長傅崐萁任內首創花蓮年度宗教盛會「五教聯合祭天祈福暨遶境活動」，每年均會固定在12月舉行，一連8天展開13鄉鎮市祈福遶境活動，2018年代理縣長蔡碧仲取消開閉幕儀式省下800多萬元，隔年徐榛蔚上任復辦，縣議會今天將明年度預算刪除。

花蓮縣議員莊枝財在場下對議長張峻刪預算之舉，比出大拇指讚揚，稱他「符合民意！」（記者王峻祺攝）

花蓮縣議會今天進行第19屆第8次定期大會延長會二、三讀會，審查縣府明年度預算。（記者王峻祺攝）

花蓮議長張峻考量縣府宗教總預算與外縣市相比「高得離譜」，刪除2千多萬元後通過，由前縣長傅崐萁任內首創的五教合一祭天祈福遶境活動，明年恐生變不能辦！（花蓮縣府提供）

花蓮縣議會刪除縣府宗教相關活動預算項目，計約2140萬元。（花蓮縣府提供）

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