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    故宮1959年至今4500件公文密件 吳密察：半年內盡量解密

    故宮博物院院長吳密察（右）今表示，故宮1959年以來的公文密件有4500件，希望半年內做最大程度的解密，讓事情攤在陽光下，被大家檢證。（記者劉信德攝）

    故宮博物院院長吳密察（右）今表示，故宮1959年以來的公文密件有4500件，希望半年內做最大程度的解密，讓事情攤在陽光下，被大家檢證。（記者劉信德攝）

    2022/11/08 12:46

    〔記者吳書緯／台北報導〕本報今天獨家報導，馬英九執政時代故宮發生「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，當時故宮高層還授意列為密件封鎖消息，目前故宮已將該公文完成解密，當時故宮高層明顯想掩蓋醜聞，避開毀損文物的究責問題。故宮博物院院長吳密察今表示，故宮1959年以來的公文密件有4500件，希望半年內做最大程度的解密，讓事情攤在陽光下，被大家檢證。

    立法院院會今對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢；民進黨立委林宜瑾質詢指出，故宮文物破損引發全國性關注，一些有心人刻意操作成，「吳密察因為有台灣意識，輕忽了故宮的文物」，她覺得這種說法很無知可笑，事實證明故宮真的是積弊已久。

    林宜瑾說，她前天揭露馬政府時期「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，林姓科長竟為配合展櫃大小，切割原裝裱花綾，若不是她繼續追與故宮內的吹哨者，這些事情恐怕沒人知道，目前解密的文件可以看到，當年公文呈報者寫的公文是指「係一項改變文物狀況之行為」，文字卻被上級改成責任較輕的「不正確作法」，與當時故宮副院長何傳馨在底下擬的「處置不正確」互相呼應。

    吳密察表示，這個個案目前故宮調查結果是，林姓研究員是兼科長，策了一個展，發現展櫃太小，他就下令裁切文物花綾，「這是非常嚴重的錯誤」，不像這次文物破損是人為疏失，而他就是下令裁切，事情發生經過半年以上，才有另外的員工在庫房發現這件事情，該業務處才簽文之後。

    吳密察指出，林姓研究員是兼科長，被命令免兼科長，其實就是把科長兼職給拿掉而已，並不是考績法中的懲處，而這位林姓研究員在他就任之後，其實兩、三週後才辦理退休，而當時已是副處長層級。

    最後，吳密察表示，故宮有決心把1959年以來的相關密件解密，現在算起來有4500件，有半數事涉外部，會希望在半年以內做最大限度的解密，不分什麼時候，反正就是1959年以來的公文盡量公開，讓事情可以攤在陽光下，被大家檢證。

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