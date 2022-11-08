高虹安關切「二高一低」導致少子女化 蘇貞昌：針對問題對症下藥

新竹市長候選人、民眾黨立委高虹安今在立法院院會質詢指出，根據審計部資料，高工時、低收入、高房價是少子女化的因素，盼行政院帶起領頭羊角色改善。（記者劉信德攝）

2022/11/08 11:06

〔記者吳書緯／台北報導〕新竹市長候選人、民眾黨立委高虹安近期深陷國會助理加班費「報好報滿」爭議；高虹安今在立法院院會質詢指出，根據審計部資料，高工時、低收入、高房價是少子女化的因素，盼行政院帶起領頭羊角色改善。行政院長蘇貞昌表示，針對問題、對症下藥，降低年輕爸媽的負擔，讓他們「願婚、敢生、能養」。

立法院院會今對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢；當高虹安準備登上質詢台時，各家平面媒體的閃光燈不斷閃爍，電視台的攝影機也都聚集在議場二樓準備拍攝高的質詢內容。

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高虹安質詢表示，少子女化議題是我國的國安議題，我國少子女化政策的經費逾千億元，但總生育率不升反降居全球末段，而我國有少子女化辦公室，很可惜5月被發現停擺，之後又回歸行政院統籌，而目前關於少子女化的施政報告據了解是由教育部統籌，詢問自2017年到現在，我國少子女化問題的最主要因素？

蘇貞昌說，現在少子女化現象一直以來令人憂心，現在是「遞延效應」，現在要做的這一些政策，同樣會有遞延，而且以後會可以看出效果，例如不孕症本來沒有補助，一年19位嬰兒，但現在已經生5千個快6千個，他的辦公室有兩個助理都要當媽媽了就是這個補助，而年底會有一萬個嬰兒因為補助而誕生，這可以看出很大效益。

高虹安接續表示，剛剛提到不孕就是一個少子女化的因素，而分析晚婚、不婚、晚孕、不孕都是少子女化的因素，而審計部資料顯示收入低、房價高、高工時是不孕的因素，推政策總是要分析原因出在哪？

蘇貞昌表示，現在結婚年齡向後，所以高齡，另外為何不婚、不敢生、養不起，確實是多年來的現象，政府正針對現象用盡全力，政府已經把育兒經貼，當時才150億元，現在近1000億元，明年會超過千億元，這就是針對過去這些問題對症下藥，希望能夠降低年輕爸爸媽媽的負擔，讓他們願婚、敢生、能養。

高虹安說，育兒津貼降低年輕家庭負擔，但生兒育女還有其他問題，例如高工時、高房價「可就不是教育部議題」，行政院長還是最重要的領頭羊角色，希望盡快提出是哪些因素影響，才會提到預算，並有層次相關架構。

蘇貞昌指出，高虹安質詢所提到高房價，所以政府現在推出社會住宅，昨天在新北推4000戶的社宅，另外推300億元的房租補貼，可以給50萬戶來申請。

行政院長蘇貞昌表示，針對問題、對症下藥，降低年輕爸媽的負擔，讓他們「願婚、敢生、能養」。（記者劉信德攝）

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