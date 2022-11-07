張善政科技政見點名桃園市民卡App有改善空間 市府回應了

張善政以「元宇宙政見影片」開場，公布「數位五策」科技政見。（記者李容萍攝）

2022/11/07 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人張善政今日在北區競選總部，與在地新創團隊一起公布「數位五策」科技政見，展示VR科技、戴上VR頭盔進到「元宇宙」，此政見的5大重點，包括創建元宇宙之城、加速推動AI（人工智慧）城市、邀請區塊鏈開發者匯聚桃園、大數據改善市政決策，更重要是強化數位民主，他提及桃市府提供的數位服務，以桃園市民卡App為例，在Google和蘋果系統評分都不到3分，換句話說都不及格，「還有很明顯的改善空間」。

對此，桃園市政府資訊科技局長余宛如晚間回應說，桃園市早已是元宇宙產業的先驅城市，也是全球肯定的智慧城市，不僅基礎建設融入數位應用，人手一卡的市民卡與創新應用的紅利桃子，更在7週年推出的智慧便民功能導入數位民主。其中，創新應用的紅利桃子，是全台第一且唯一的「點+金+章+券」應用的市政推廣平台，更要以三大主軸為「全面擴大使用」、「全民數位升級」、「全心傾聽民意」，帶領桃園智慧再升級，透過虛實整合打造數位市民生活圈。

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張善政是以「元宇宙政見影片」開場，他表示，這是台灣首次運用元宇宙技術，融入、呈現在候選人政見發表，為了實現元宇宙中的政見發表，技術團隊特別使用目前國際上最前瞻、最先進的容積擷取攝影技術（Volumetric Capture）製作自己的動態模型，笑說「元宇宙很夯，講穿了，就是在數位世界打造分身！」已廣泛運用在人物數位典藏、演唱會、舞台展演等，但政治領域是他首開先例。

張善政表示，他要在數位世界創造桃園的分身，如同過去宏碁老闆施振榮（宏碁集團創辦人）說的「元宇宙落地，最大關鍵還是內容應用」，桃市府未來會建立平台，鼓勵新創團隊把桃園各大公共工程，甚至是大溪老街、三坑老街等戶外觀光景點打造成數位模型，讓市民在元宇宙悠遊桃園各個角落；並邀請全球區塊鏈開發者匯聚桃園，促進區塊鏈相關產業投資。

張善政（左3）邀請新創團隊，公布「數位五策」科技政見 。（記者李容萍攝）

張善政公布「數位五策」科技政見，現場戴上VR頭盔進入元宇宙。（記者李容萍攝）

張善政公布「數位五策」科技政見。（記者李容萍攝）

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