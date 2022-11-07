批鄭運鵬別轉移「台版柬埔寨」 張善政：有光環就蹭有責任就迴避

鄭運鵬稱別轉移焦點，張善政在北區競總受訪，反嗆鄭「有光環的時候就蹭，有責任的時候就迴避」。（記者李容萍攝）

2022/11/07 16:55

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市警方日前破獲囚禁凌虐受害者的詐騙集團，分別在新北淡水、桃園中壢救出受害人，另有3人不幸遭虐死引譁然，國民黨桃園市長候選人張善政昨日提到「台版柬埔寨」，批評蔡政府應該要更關注國政跟治安，民進黨對手鄭運鵬回擊「不要轉移焦點」。對此，張善政今日受訪再回應表示「台版柬埔寨絕對是焦點！」反嗆鄭運鵬「有光環的時候就蹭，有責任的時候就迴避」，實不可取，他覺得很遺憾。

對於蔡英文總統今日第七度來桃園和鄭運鵬同台，張善政也說，蔡總統無論第七度來、第十度來、第一百度來都一樣，把國政放在旁邊不管，這麼積極替鄭運鵬拉抬，顯然是非常擔心桃園的選情，民眾已經看清楚了，當「台版柬埔寨」的事情不好好處理，反而一直拉抬候選人，這不是民眾期待的總統。

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另外，本報今日公布民調鄭運鵬以33.42％領先張善政30.59％，分析數據發現是綠營歸隊，對此，張善政說，「我覺得現在是挺善的朋友歸隊了！」重申民調永遠都是當參考，他和團隊都很清楚，挺善的朋友已經在歸隊，反倒是鄭運鵬問題很大，跑到中國大陸做生意，卻都不講清楚，才導致他的仇恨值增加。

至於國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑，行政院長蘇貞昌家人在工程標案上有利益迴避問題，張善政也說，蘇貞昌女兒所屬公司多次參加桃園新總圖工程的相關會議，明明就拿了政府的錢，這難道不是參與政府標案？蘇的標準、道德規範在哪裡？這很明顯就是民進黨雙標，「綠能，你不能。」

鄭運鵬稱別轉移焦點，張善政（右）在北區競總受訪，反嗆鄭「有光環的時候就蹭，有責任的時候就迴避」。（記者李容萍攝）

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