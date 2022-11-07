桃園市長選舉 本報民調》鄭運鵬33.42% 張善政30.59%

桃園市長選舉 本報民調

2022/11/07 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕不到廿天就要投票，國民黨桃園市長候選人張善政近日遭爆，曾在疑有解放軍資金背景「數字王國集團」擔任執行董事，又是促統的中華民族致公黨最高顧問及涉賣假藥的經濟黨榮譽總顧問。然而，根據本報最新民調，張善政仍以卅．五九％支持度緊追民進黨候選人鄭運鵬的卅三．四二％，對比本報九月民調，兩人支持度差距從四．四九個百分點拉近至二．八三個百分點，藍綠陷入纏鬥。

對比本報九月民調 兩人差距拉近

本報民調顯示，鄭運鵬支持度從九月的廿九．一％成長到卅三．四二％，張善政從廿四．六一％增加到卅．五九％，民眾黨候選人賴香伶從四．五九％進步到六．一二％，無黨籍候選人鄭寶清則從六．八四％下滑到五．八四％，尚未決定（含拒答）者則從卅四．八六％下降到廿四．○二％。

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未表態率 從三成四降至二成四

在勝選看好度上，鄭運鵬從九月的廿六．一七％成長到卅．八四％，張善政從廿四．五一％增加到卅三．三九％，超越鄭運鵬；賴香伶從○．六八％上漲到一．○九％，鄭寶清從二．八三％下滑到一．五五％，沒有意見（含拒答）的受訪者從四十五．八％減少到卅三．一二％。

本次調查是自由時報民意調查中心於十一月一至四日晚間進行，成功訪問桃園市一○九八位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負二．九八個百分點內。調查是以桃園市住宅電話為母體，作尾數一位隨機抽樣，並對受訪者性別與年齡加權；經費來自自由時報社。

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