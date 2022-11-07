立陶宛經創部長宣布「立陶宛貿易代表處」揭牌 台立友好展新頁

立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」（Lithuanian Trade Representative Office）今起正式揭牌運作。圖為立陶宛首任駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）與外交部歐洲司司長姚金祥合影。（外交部提供）

2022/11/07 20:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛經創部長雅莫內特（Aušrinė Armonaitė）今（7）在我駐立陶宛代表處舉辦的「台立合作成果發表酒會」中，宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」（Lithuanian Trade Representative Office）今起正式揭牌運作。立陶宛首任駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）與外交部歐洲司司長姚金祥見證揭牌，外交部表達祝賀之意，並讚台立友好合作關係展開新頁。

2021年11月我國於立陶宛設立以「台灣」為名的代表處，立陶宛也在台灣開設貿易代表處。立陶宛指派原總理顧問盧思融出任首任駐台代表，在9月中秋連假前後在台灣展開活動，籌備代表處的設立。我駐立陶宛代表處7日下午在立陶宛舉行「台立合作成果發表酒會」，雅莫內特應邀出席，並宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」正式揭牌。

請繼續往下閱讀...

雅莫內特表示，這個貿易代表處的設立將為立陶宛和台灣之間帶來更好的合作。立陶宛正朝著成為歐盟高科技強國邁出一大步，而與台灣的夥伴關係將強化這一點。

我駐立陶宛代表處在成果發表會中也宣布中東歐基金首件對立陶宛投資案、立陶宛相關農產品輸台及半導體等關鍵產業合作成果。立陶宛外交部、農業部等部會官員、立陶宛國會副議長與友台小組主席、商界領袖與主流媒體記者數十位嘉賓應邀與會。

外交部說明，今天指派歐洲司司長姚金祥前往「立陶宛貿易代表處」，見證代表處正式揭牌，也表達祝賀及深化台立友好關係的積極意願。

外交部強調，台灣及立陶宛同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，不僅共享民主、自由等普世價值，也共同面對疫後復甦及俄烏戰爭帶來的各項挑戰。在極權國家將國際貿易變為恫嚇威脅他國的工具，台立兩國此際攜手向前，除彰顯民主夥伴相互扶持外，更有助於雙方共同找尋促進經濟成長的新藍圖，也為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。

立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」（Lithuanian Trade Representative Office）今起正式揭牌運作。圖為立陶宛首任駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）與外交部歐洲司司長姚金祥合影。（外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法