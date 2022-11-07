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    為松湖變電所再槓台電消極 黃珊珊：台北缺電是「現在進行式」

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊7日在前內政部長李鴻源等人陪同下，至大龍峒保安宮參拜，並拜會地方人士交流請益。（記者羅沛德攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊7日在前內政部長李鴻源等人陪同下，至大龍峒保安宮參拜，並拜會地方人士交流請益。（記者羅沛德攝）

    2022/11/07 15:57

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊於選舉辯論會提出台北限電問題，經濟部長王美花今表示，台北未缺電，問題在於輸電，盼中央地方合作規劃松湖變電所；對此，黃珊珊今重申，台北缺電是「現在進行式」，即便興建臨時變電所也要3年，此期間如何解決才是問題，更批台電態度消極，「從來不覺得他們（台電）很急」。

    王美花今解釋，台北並非缺電，而是輸電問題，比喻如「水管太小，必須蓋大水管，水才能夠進來」，因此台電20年前就提出松湖變電所方案，盼中央地方合作規劃，使北市東區用電穩定，

    黃珊珊今至大龍峒保安宮參拜，受訪時表示，重點在於台電「一直不來蓋水管」，且自己提出台北缺電為現在進行式問題，即便台電要興建臨時變電所也須先與民眾溝通，且即便花3年時間完成臨時變電所，但此3年期間用電問題該如何解決才是關鍵。

    至於遭台北市議員許淑華打臉稱擔任議員任內不斷阻擋松湖變電所；黃珊珊則強調，過去於前市長馬英九、郝龍斌任內都要求變電所換址，而台北市政府也負責任地在內湖科學園區選出6塊地，但台電仍執意在原址，且開完幾次地方說明會遭抗議後「就不見了」，也從未檢討計畫，「從來不覺得他們（台電）很急」。

    而黃珊珊昨特意提及民進黨立委高嘉瑜反對松湖變電所，也被外界質疑有意劍指立委選舉；黃珊珊今反駁，並未針對誰，此為公眾事務而非個人利益，當時說明會上包括高嘉瑜及台北市許多民代都表達反對意見。

    黃珊珊強調，以大安變電所為前例，地下化興建後周邊市民均未反彈，而北市府向來希望台電按程序向市民說明、送案，更從未擋過任何案子，但台電在松湖變電所案面對民眾反彈「就全部縮進去」，完全沒進度，「表示他們（台電）根本不急」。

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