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    爆黃珊珊2013年起擋松湖變電所 美女議員批：從柯P身上學到兩大特質

    民進黨台北市議員許淑華批評，黃珊珊充份展現她從柯文哲身上傳承的兩大特質，一是騙，二是推卸責任，什麼都是中央的錯。（取自許淑華臉書）

    民進黨台北市議員許淑華批評，黃珊珊充份展現她從柯文哲身上傳承的兩大特質，一是騙，二是推卸責任，什麼都是中央的錯。（取自許淑華臉書）

    2022/11/07 12:49

    〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨怒嗆台電，指台北限電為「現在進行式」，台電提不出解方就只會扯變電所，要求中央別再迴避問題。民進黨台北市議員許淑華批評，黃珊珊充份展現她從柯文哲身上傳承的兩大特質，一是騙，二是推卸責任，什麼都是中央的錯；許淑華也指台電早就提醒，且不斷警告台北市府，要求完成松湖變電所的興建。

    許淑華表示，台北市電力依賴其它縣市供給，且這幾年台北市東邊陸續提出22處大型開發計劃，台電早就要求完成松湖變電所的興建，拖延松湖變電所的後果，影響超過60萬居民及大型開發計劃，如東區門戶計畫、大巨蛋，甚至連原有的科技園區、經貿園區、生技園區、台北花卉產銷公司都面臨缺電危機。

    許淑華指出，黃珊珊從議員任內，就開始不斷阻擋松湖變電所，2013年郝市長任內，黃珊珊質疑台電恐嚇民眾，在柯市長8年任內，繼續拖、繼續磨，終於供電危機在眼前，台北發展出問題，黃珊珊又推給中央，要台電負責。

    許淑華說，她早就在今年3月一再提醒柯市府，誠實面對汐止超高壓的供電問題，台電光今年就舉辦超過70場說明會，黃珊珊卻在市府繼續擺爛，一再撒謊，市長選舉就是一面照妖鏡，過去8年放爛，現在面對市民檢驗，只會推卸責任。

    許淑華認為，台北發展不該再放任柯文哲、黃珊珊兩個人，擺爛8年，選一個真的重視台北市發展，而不是把台北市當跳板的市長。

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