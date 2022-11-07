陳學聖早踢爆故宮文物毀損？ 林宜瑾：兩回事、也沒懲處

「黃河蘭州浮橋圖」為清朝同治年間的畫作。（圖擷取自國家文化資產網）

2022/11/07 15:48

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林宜瑾近日指出，今年依文資法指定的重要古物《黃河蘭州浮橋圖》（1862-1867）在馬英九政府時期遭人為故意毀損！有媒體報導指稱此事早由國民黨前立委陳學聖揭露。林宜瑾今（7）日則強調，陳當年的所謂爆料，說的是「將上下兩邊的軸條拿掉」，明顯與左右兩邊遭裁切的「原裝裱花綾」不符。「至於林姓科長已經受到懲處的說法更是胡扯！」

林宜瑾表示，當時一位林姓科長在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下「黃河蘭州浮橋圖」，居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

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林宜瑾說，至於陳學聖當年的所謂爆料，說的是「將上下兩邊的軸條拿掉」，與左右兩邊遭裁切的「原裝裱花綾」不符。且當時拿掉木桿後，將花綾布做平整處理，不但不會傷害花綾布，而修復單位原來也預定在展示完畢就將木桿歸位，回復古物原貌。真正破壞古物原貌的，是林姓科長下令裁切「原裝裱花綾」。

另外，林宜瑾也進一步指出，從當年報導可知，故宮高層後來雖有談到花綾布遭裁切的問題，但是避重就輕回覆說是「為求美觀」才這麼做，卻隻字不提真正的理由更為荒謬，根本是削足適履地為了符合展櫃大小才做裁切。「民初的裱褙花綾當時已近百年，豈可隨意裁切，而且還是如此胡鬧的理由！」

「至於林姓科長已經受到懲處的說法更是胡扯！」林宜瑾表示，當時的故宮針對整起事件的處置，就是列密件意圖隱匿、封鎖消息，調離科長職務也並非公務員考績法所說的懲處，不會列在公務員懲處紀錄裡，也不會經考核會審議。並且據了解，林男在調離科長職務後兩年，被拔擢為故宮南院副處長。

林宜瑾強調，是因為我們團隊鍥而不捨的追查，讓故宮當年密件隱匿消息、沒送人事懲處、沒有政風調查的真相，得以水落石出。她也再度嚴正要求，故宮要徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

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