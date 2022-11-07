為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳學聖早踢爆故宮文物毀損？ 林宜瑾：兩回事、也沒懲處

    「黃河蘭州浮橋圖」為清朝同治年間的畫作。（圖擷取自國家文化資產網）

    「黃河蘭州浮橋圖」為清朝同治年間的畫作。（圖擷取自國家文化資產網）

    2022/11/07 15:48

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林宜瑾近日指出，今年依文資法指定的重要古物《黃河蘭州浮橋圖》（1862-1867）在馬英九政府時期遭人為故意毀損！有媒體報導指稱此事早由國民黨前立委陳學聖揭露。林宜瑾今（7）日則強調，陳當年的所謂爆料，說的是「將上下兩邊的軸條拿掉」，明顯與左右兩邊遭裁切的「原裝裱花綾」不符。「至於林姓科長已經受到懲處的說法更是胡扯！」

    林宜瑾表示，當時一位林姓科長在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下「黃河蘭州浮橋圖」，居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

    林宜瑾說，至於陳學聖當年的所謂爆料，說的是「將上下兩邊的軸條拿掉」，與左右兩邊遭裁切的「原裝裱花綾」不符。且當時拿掉木桿後，將花綾布做平整處理，不但不會傷害花綾布，而修復單位原來也預定在展示完畢就將木桿歸位，回復古物原貌。真正破壞古物原貌的，是林姓科長下令裁切「原裝裱花綾」。

    另外，林宜瑾也進一步指出，從當年報導可知，故宮高層後來雖有談到花綾布遭裁切的問題，但是避重就輕回覆說是「為求美觀」才這麼做，卻隻字不提真正的理由更為荒謬，根本是削足適履地為了符合展櫃大小才做裁切。「民初的裱褙花綾當時已近百年，豈可隨意裁切，而且還是如此胡鬧的理由！」

    「至於林姓科長已經受到懲處的說法更是胡扯！」林宜瑾表示，當時的故宮針對整起事件的處置，就是列密件意圖隱匿、封鎖消息，調離科長職務也並非公務員考績法所說的懲處，不會列在公務員懲處紀錄裡，也不會經考核會審議。並且據了解，林男在調離科長職務後兩年，被拔擢為故宮南院副處長。

    林宜瑾強調，是因為我們團隊鍥而不捨的追查，讓故宮當年密件隱匿消息、沒送人事懲處、沒有政風調查的真相，得以水落石出。她也再度嚴正要求，故宮要徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    故宮3國寶瓷器破損案 3監委已申請自動調查
    2022/11/07 14:15

    故宮3國寶瓷器破損案 3監委已申請自動調查
    故宮文物人為疏失破損 吳密察還原事發過程
    2022/11/04 06:15

    故宮文物人為疏失破損 吳密察還原事發過程

    雙11網購刷聯邦卡 最高享28%優惠
    謠言終結站》故宮損毀的青花瓷盤是剛買的？查核：錯誤
    2022/11/03 21:44

    謠言終結站》故宮損毀的青花瓷盤是剛買的？查核：錯誤
    故宮文物受損要院長下台？ 蘇揆：最重要是改革落伍的保存方法
    2022/11/02 16:47

    故宮文物受損要院長下台？ 蘇揆：最重要是改革落伍的保存方法

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播