公布陳時中餐宴照惹議 徐巧芯：媒體拍攝輾轉流到我手上

國民黨台北市議員徐巧芯今受訪表示，民進黨台北市長候選人陳時中餐宴照為媒體拍攝，輾轉流傳到自己手中才公布。（記者鄭名翔攝）

2022/11/07 13:07

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨公布民進黨台北市長候選人陳時中多張餐宴照片，今受訪時表示，照片為媒體拍攝，且已完成相關報導內容，但因故未刊登，才輾轉傳到自己手中，而作為市議員候選人，有義務監督市長候選人公開形象或私下道德，因此予以公布，並批陳時中疑似酒後微醺與女性親密舉動並不得宜。

徐巧芯表示，陳時中餐宴照片及相關內容為媒體拍攝、撰寫，但疑因遭施壓而無法刊登，才輾轉流傳到自己手中，而基於對公眾人物尤其市長候選人的監督，對於陳時中於選舉期間出席高級場所飲宴，且疑似在酒後微醺下與女性十指緊扣行為感到不妥，且基於市長候選人公開表現及私下行為都應受檢視，因此公諸於世交由市民以選票評斷。

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徐巧芯認為，10月6日當天下午陳時中才去看完電影《流麻溝十五號》，更在辯論會上自稱觀影後心情激動、險些落淚，但晚上卻又參加高級晚宴，質疑陳時中「下午民主、晚上紅酒」，且做出對女性逾越份際舉動，是否過去酒後就會如此？而未來當選市長參加類似酒宴，也會繼續如此舉措？

徐巧芯強調，一切憑據媒體原要報導內容，陳述事實並未扭曲，且僅針對陳時中，而未影射他人或做人身攻擊，對陳時中做出「鹹豬手」指控則是基於看完照片後的主觀評論，若民進黨認為抹黑、不時，歡迎提告。

至於媒體追問所謂「媒體報導」出自何處，徐巧芯稱要保護消息來源拒絕透露，僅稱自己無通天本領請狗仔偷拍陳時中。

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