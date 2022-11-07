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    國民黨指控伸出「鹹豬手」 陳時中：誰沒有跟人牽手過！

    民進黨台北市長候選人陳時中今日出席「為阿中部長說幾句公道話」記者會受訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中今日出席「為阿中部長說幾句公道話」記者會受訪。（記者廖振輝攝）

    2022/11/07 12:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨晚在臉書公布幾張偷拍的牽手照片，以「看圖說故事」方式指控，民進黨台北市長候選人陳時中對北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」。陳時中今日出席「為阿中部長說幾句公道話」記者會受訪強調，誰沒有跟人牽手過，每一個人都有，那是一個公開場合，大家適當表達相關禮貌，也有交往熱絡的情況，這是要尊重的。

    陳時中指出，要還原那天晚上是文藝界的餐敘，他們邀請我去，有些相關活動配合，用過餐8點多去那邊，大家朋友多聊兩句，沒有鹹豬手的問題，那是一個公開場合，不要用看圖說故事方式，對醫界人士的人格進行汙衊。

    陳時中談及，選舉每一天照相都好幾百張，有些支持者都相當熱情，他都欣然接受，在藍營裡面有一些議員在選舉上有些困難，所以需要出來蹭熱度，用這樣方式蹭熱度很不道德，希望選舉回歸正軌。

    關於國民黨台北市長候選人蔣萬安今天指控，綠營高層不要施壓媒體壓下報導？陳時中回應，用綠營高層這樣影射話語，現在媒體第四權還能被壓制嗎？平心靜氣問問會不會被壓制？有自由報導需要就會報導出來，所以委員用這樣方式去影射確實不應該，要蹭聲量用八卦、追蹤已經到了跟騷的地步，這都是不對的。

    陳時中強調，這件事無限上綱真的沒有必要，還是回歸選舉的主題，當事人覺得有任何問題，它才會是一個問題，當事人沒有覺得有問題，那就不是一個問題。

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