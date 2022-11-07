陳時中遭控鹹豬手？ 蔣萬安：好奇是誰拍的照片

蔣萬安委員出席社會福利及衛生環境委員會前接受時事議題聯訪。（記者田裕華攝）

2022/11/07 10:55

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨晚間在臉書貼出多張民進黨台北市長候選人陳時中的照片，指陳「時指緊扣」一名女性，陳時中競選辦公室昨譴責國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊用奧步救選情。蔣萬安今天表示，也很好奇是誰拍的照片，如果是媒體拍的照片為何沒刊登，到底是承受什麼壓力才有人憤而丟出照片。

蔣萬安今天上午在立法院針對時事受訪，有媒體關心陳時中照片曝光，傳出是週刊拍到照片，但卻找議員爆料。蔣萬安表示，也很好奇到底是誰拍的照片，民進黨自詡尊重媒體、尊重言論自由，如果是媒體拍的照片，怎麼會流出變成「供稿」，媒體到底是承受什麼壓力，造成有人憤而丟出照片，背後故事可能更駭人聽聞。

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蔣萬安表示，照片裡的事情沒有要做文章，但是陳時中陣營卻用牽拖方式轉移焦點，沒有辦法掩蓋事實真相。對於陳時中團隊批蔣萬安團隊是狗仔團隊，蔣辦再次強調，他也好奇照片到底是誰拍的，如果是媒體拍的照片，到底是多大壓力才有人憤而丟出形成供稿。

蔣萬安說，這背後故事大家應該去了解、深究到底是什麼樣的原因造成，蔣強調他沒有要探討內容，也沒有要做文章，但陳時中陣營卻發新聞稿用牽拖試圖轉移焦點。

被問起是否認同陳時中的作為，蔣萬安表示，「我們不願意要多做說明、不會多做文章，但背後故事要真正了解」。

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