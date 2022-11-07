為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓冠廷首支競選廣告上線 籲選民「堅定支持新選擇」

    新北市議員候選人卓冠廷（右）公布首支競選廣告。（資料照）

    新北市議員候選人卓冠廷（右）公布首支競選廣告。（資料照）

    2022/11/07 10:10

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員候選人卓冠廷今天公布首支競選廣告，內容提及「改變需要的不只是勇氣」，諷刺新北市長侯友宜喊出「改變的勇氣」滿是空話，他強調，改變需要的是一次「新選擇」，距離大選僅剩下倒數20天，將全力衝刺，呼籲選民集中選票，堅定支持卓冠廷。

    卓冠廷的CF以「新選擇」為題，以日常生活中每個人會面臨的各種選擇開始，從每天的第一份餐點，到回到家中選擇欣賞的片單，呈現每個人、每天要做無數次的選擇，但「新的選擇往往令你驚喜」，訴求希望故鄉可以迎來改變的心情。

    廣告內容也帶入時事作為對比，包含今年引起爭議的恩恩事件，侯友宜含淚擅自代替恩恩家屬宣告恩恩不治、卓冠廷在節目中要求市府還給家屬真相等，以及卓冠廷提出的綠地公園政見、新北市電纜下地進度落後等問題，也在畫面中呈現。

    卓冠廷表示，「選擇相信謊言，或選擇正義執言；選擇一成不變，或選擇勇往直前；選擇蓋掉色彩，或選擇孩子的成長；選擇得過且過，或選擇為自己的故鄉感到驕傲」，述說自己作為土樹三鶯子弟，期盼帶來改變的心情，盼能為17年來沒有政黨輪替、12年來升格但沒升級的故鄉帶來希望，CF穿插鶯歌老街、三峽祖師廟、樹林火車站、土城街景等畫面。

    卓冠廷說，距離11月26日大選只剩下不到20天，身為新人在最後階段面臨分票危機，號召民眾「堅定支持新選擇，相信新希望」。此外，卓冠廷將在11月13日本週日於鶯歌惠隆宮舉辦「希望×新選擇音樂晚會」，凝聚支持者熱情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提聯合政見 卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜：爭取補助、增加公托公幼
    2022/10/27 20:07

    提聯合政見 卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜：爭取補助、增加公托公幼
    侯家軍稱有市民基礎沒有落跑問題 卓冠廷酸：難怪打死不回應
    2022/08/18 10:13

    侯家軍稱有市民基礎沒有落跑問題 卓冠廷酸：難怪打死不回應
    雙標！林佳龍挨批「不尊重新北市民」 侯友宜今天也這樣做
    2022/08/07 22:23

    雙標！林佳龍挨批「不尊重新北市民」 侯友宜今天也這樣做
    卓冠廷嗆新北防疫墊底 衛生局：不懂裝懂
    2022/08/01 15:59

    卓冠廷嗆新北防疫墊底 衛生局：不懂裝懂
    卓冠廷批新北電纜地下化進度落後 經發局駁斥
    2022/07/25 08:57

    卓冠廷批新北電纜地下化進度落後 經發局駁斥

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播