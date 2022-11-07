卓冠廷首支競選廣告上線 籲選民「堅定支持新選擇」

新北市議員候選人卓冠廷（右）公布首支競選廣告。（資料照）

2022/11/07 10:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員候選人卓冠廷今天公布首支競選廣告，內容提及「改變需要的不只是勇氣」，諷刺新北市長侯友宜喊出「改變的勇氣」滿是空話，他強調，改變需要的是一次「新選擇」，距離大選僅剩下倒數20天，將全力衝刺，呼籲選民集中選票，堅定支持卓冠廷。

卓冠廷的CF以「新選擇」為題，以日常生活中每個人會面臨的各種選擇開始，從每天的第一份餐點，到回到家中選擇欣賞的片單，呈現每個人、每天要做無數次的選擇，但「新的選擇往往令你驚喜」，訴求希望故鄉可以迎來改變的心情。

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廣告內容也帶入時事作為對比，包含今年引起爭議的恩恩事件，侯友宜含淚擅自代替恩恩家屬宣告恩恩不治、卓冠廷在節目中要求市府還給家屬真相等，以及卓冠廷提出的綠地公園政見、新北市電纜下地進度落後等問題，也在畫面中呈現。

卓冠廷表示，「選擇相信謊言，或選擇正義執言；選擇一成不變，或選擇勇往直前；選擇蓋掉色彩，或選擇孩子的成長；選擇得過且過，或選擇為自己的故鄉感到驕傲」，述說自己作為土樹三鶯子弟，期盼帶來改變的心情，盼能為17年來沒有政黨輪替、12年來升格但沒升級的故鄉帶來希望，CF穿插鶯歌老街、三峽祖師廟、樹林火車站、土城街景等畫面。

卓冠廷說，距離11月26日大選只剩下不到20天，身為新人在最後階段面臨分票危機，號召民眾「堅定支持新選擇，相信新希望」。此外，卓冠廷將在11月13日本週日於鶯歌惠隆宮舉辦「希望×新選擇音樂晚會」，凝聚支持者熱情。

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