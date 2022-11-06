誤站台徐正文 馬英九致歉
2022/11/06 23:34
〔記者林良昇／台北報導〕曾為國民黨中央委員的徐正文違紀參選台北市議員，遭國民黨開除黨籍，但前總統馬英九今卻爲其站台，馬辦今特別發出聲明對外致歉，並撤回早上的相關談話。
馬前總統辦公室表示，馬前總統早上路過自家樓下，發現徐正文造勢場合，應邀講話，馬詢問徐是否有經國民黨中央提名，徐正文答覆有，馬因而上台講幾句鼓勵的話。
請繼續往下閱讀...
馬前總統辦公室指出，經查，徐正文並未獲黨提名，馬前總統正式向外致歉，並撤回早上相關談話。
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〔記者林良昇／台北報導〕曾為國民黨中央委員的徐正文違紀參選台北市議員，遭國民黨開除黨籍，但前總統馬英九今卻爲其站台，馬辦今特別發出聲明對外致歉，並撤回早上的相關談話。
馬前總統辦公室表示，馬前總統早上路過自家樓下，發現徐正文造勢場合，應邀講話，馬詢問徐是否有經國民黨中央提名，徐正文答覆有，馬因而上台講幾句鼓勵的話。
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馬前總統辦公室指出，經查，徐正文並未獲黨提名，馬前總統正式向外致歉，並撤回早上相關談話。
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