誤站台徐正文 馬英九致歉

前總統馬英九（中）今爲徐正文站台，馬辦今特別發出聲明對外致歉，並撤回早上的相關談話。（資料照）

2022/11/06 23:34

〔記者林良昇／台北報導〕曾為國民黨中央委員的徐正文違紀參選台北市議員，遭國民黨開除黨籍，但前總統馬英九今卻爲其站台，馬辦今特別發出聲明對外致歉，並撤回早上的相關談話。

馬前總統辦公室表示，馬前總統早上路過自家樓下，發現徐正文造勢場合，應邀講話，馬詢問徐是否有經國民黨中央提名，徐正文答覆有，馬因而上台講幾句鼓勵的話。

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馬前總統辦公室指出，經查，徐正文並未獲黨提名，馬前總統正式向外致歉，並撤回早上相關談話。

徐正文以無黨籍身分脫黨參選。（徐正文提供）

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