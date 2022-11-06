劉建國斗六晚會挺18歲公民權 擠進上千民眾

劉建國斗六辦晚會挺18歲公民權。（記者詹士弘翻攝）

2022/11/06 22:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人劉建國今晚在斗六南聖宮舉辦「建國挺18 雲林大勝利 青年站出來」晚會，現場湧入上千名民眾；劉建國呼籲鄉親年底不僅要投下縣長、鄉鎮市長、議員、代表等選票，同時還有18歲投票權複決案的公投票。

「雲林大勝利 青年站出來」現場邀請到洪毛、王燦、賴芊合、郭亞棠、林道遠、楊淨宇、張家瑋等「民視八點檔」大咖藝人現場開唱挺劉建國、挺18歲公民權，把現場氣氛炒熱到最HIGH，也有長期投身校園反毒、反霸凌宣導的特技表演團體「撼動DHA」，不僅帶來精彩特技表演，更現場帶領民眾一起高唱「朋友」，現場氣勢非常團結。

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雲林20鄉鎮劉建國青年軍團長、副團長也都一同站出來，展現出雲林青年人挺雲林、挺公民權、挺劉建國的決心。

劉建國說，現在18歲年輕人嫁娶自己決定、18歲犯罪被抓到適用刑法、去年18歲年輕人更與成年一起投下公投票，但今年18歲年輕人卻不能跟他一起領票選他們支持的人，因此要讓台灣民主更加進步，一定要支持18歲公民權。

劉建國也指出，雲林年輕人15-29歲失業率連續三年高於全國，人口不斷的外流，但雲林縣府沒有任何具體方案，對照隔壁嘉義縣，一樣都是一屆四年的縣長，人家可以開發六個產業園區，雲林縣這四年沒有一個園區。劉建國質疑，一樣四年，一樣農業縣，嘉義做到，憑什麼雲林做不到？

劉建國期盼雲林的鄉親、長輩一定要支持18歲公民權，更要把出外工作的年輕人叫回來，1126那一天一起挺18歲、挺台灣民主，劉建國也再次呼籲，這場選舉應該是一場運動！這場運動要全民動員，這場運動要讓我們政治更加清明、議會更加透明，讓大家用選票，抵制政治家族，支持清廉勤政的候選人！

劉建國斗六辦晚會挺18歲公民權。（記者詹士弘翻攝）

劉建國斗六辦晚會挺18歲公民權，現場擠進上千民眾。（記者詹士弘翻攝）

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