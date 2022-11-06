嘉義縣議員黃榮俊競總成立 翁章梁：水上要全壘打

嘉義縣長翁章梁（右三）請鄉親支持水上鄉長候選人林緗亭（左三）及縣議員候選人黃榮俊（中）等人。（記者林宜樟攝）

2022/11/06 16:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉將近，拚連任的民進黨嘉義縣長翁章梁今天出席同黨縣議員候選人黃榮俊競選總部成立大會，翁章梁說，水上大團結，請鄉親支持同黨水上鄉長候選人林緗亭及縣議員候選人黃榮俊、江佩曄，讓水上鄉長、議員全壘打。

黃榮俊與哥哥無黨籍寬士村長候選人黃榮郎、外甥女無黨籍水上鄉民代表候選人陸怡蓁今天在水上鄉成立聯合競選總部，翁章梁、立委陳明文、立委蔡易餘、林緗亭及水上鄉農會總幹事林滄賢等到場支持，3000多名支持者到場高喊「翁章梁、林緗亭、黃榮俊、陸怡蓁、黃榮郎通通凍蒜！」

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黃榮俊說，這4年他受鄉親託付，為水上鄉、太保市、鹿草鄉爭取各項建設，快速為民眾服務，感謝今天鄉親到場相挺，「為鄉親打拚的付出都值得了，就甘心！」

翁章梁說，南靖產業園區已動土開發，許多企業有高度意願進駐，預估有超過百餘家廠商，水上車站大平台計畫正在規劃中，開發成功可增加商場及綠地空間，成為水上新地標。縣府重視水上鄉，爭取中央補助1億元興建全民運動館，但因工資及原物料上漲，經費不足，縣府決定自行再負擔約5000萬元經費，維持原有規模。

翁章梁說，現在水上鄉正是發展關鍵時期，需要優秀的鄉長候選人林緗亭帶領水上大發展，黃榮俊問政認真，這4年來鄉親看得見，請鄉親支持民進黨提名的2席議員候選人黃榮俊、江佩曄。

立委陳明文送上好彩頭給黃榮俊。（記者林宜樟攝）

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